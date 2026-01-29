Bắt quả tang xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu 29/01/2026 19:40

Ngày 29-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết phòng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ sản xuất cà phê bột nghi là hàng giả với số lượng lớn vừa được phát hiện trên địa bàn.

Cảnh sát đang kiểm đếm, thu giữ lượng cà phê thành phẩm. Ảnh: LÊ TIẾN (BLĐ)

Theo đó, ngày 27-1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra xe tải 48C-093.73, do Trương Thành Tín (27 tuổi, ngụ phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải này đang vận chuyển hơn 1.000 gói cà phê bột thành phẩm, đóng trong bao bì rất bắt mắt, tổng khối lượng hơn 500 kg. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cà phê bột nêu trên.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định số hàng hóa trên có dấu hiệu nghi bị làm giả, chất lượng không đảm bảo. Qua điều tra nhanh xác định số cà phê bột trên có liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất, thương mại WORLD COFFEE (địa chỉ số 77 Hai Bà Trưng, phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng), do ông Lương Viết Kiểm làm người đại diện theo pháp luật.

Kiểm tra xưởng sản xuất của công ty này, cảnh sát phát hiện thêm gần 8.000 gói cà phê bột thành phẩm, tổng trọng lượng hơn 4,1 tấn chuẩn bị được đưa ra thị trường. Đặc biệt còn có khoảng 3 tấn nguyên liệu như hạt đậu nành, hương liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lương Viết Kiểm thừa nhận sản phẩm cà phê trên do Công ty TNHH Sản xuất, thương mại WORLD COFFEE sản xuất. Đại diện doanh nghiệp khai nhận đã chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành, hương liệu với cà phê để sản xuất cà phê bột thành phẩm, không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, sau đó bán ra thị trường với giá rẻ.