Bắt tạm giam bị can giết em rể giấu xác dưới ao 15/01/2026 08:40

(PLO)- VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can giết em rể.

Ngày 15-1, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Y Liat Ênuôl (40 tuổi, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Bị can Y Liat Ênuôl tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 4-1, bà HNE (ngụ xã Ea Na) phát hiện có người nằm sấp trên mặt ao gần nhà, được che đậy bởi đá và cây nên nhờ người xuống kiểm tra.

Nạn nhân được xác định là ông YBN (41 tuổi, chồng bà HNE). Thời điểm được phát hiện, ông YBN đã tử vong, trên cổ có nhiều vết thương.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác định hung thủ gây án là Y Liat Ênuôl (41 tuổi, cùng ngụ xã Ea Na), là anh vợ của nạn nhân.

Đến khoảng 9 giờ ngày 5-1, công an bắt được Y Liat Ênuôl khi người này lẩn trốn tại một đồng ruộng thuộc xã Ea Na.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Y Liat Ênuôl khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 4-1, Y Liat Ênuôl đang chơi với các cháu nhỏ trong buôn. Lúc này, ông YBN đi nhậu về và chửi bới.

Thấy YBN đã say, xỉn, Y Liat Ênuôl nói em rể về đi. Tuy nhiên, YBN lấy rựa đem theo chém trúng vùng đầu của anh vợ.

Bị chém, Y Liat Ênuôl chạy vào phía bên trong bờ ao nhưng YBN cầm rựa đuổi theo. Tại bờ ao, Y Liat Ênuôl vật lộn với YBN làm rựa văng ra.

Sau đó, Y Liat Ênuôl sát hại em rể. Khi thấy YBN không còn cử động Y Liat Ênuôl kéo nạn nhân xuống hồ nước giấu xác rồi bỏ trốn.