Bắt tạm giam tài xế xe bán tải đánh tài xế ô tô 7 chỗ tử vong 06/02/2026 18:35

(PLO)- Chỉ vì va chạm giao thông, Mai Anh Nhật - tài xế xe bán tải đã đánh tài xế ô tô 7 chỗ dẫn tới tử vong.

Chiều 6-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Anh Nhật (44 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về tội giết người.

Trước đó, ngày 1-2, Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do nạn nhân đã tử vong, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ các dấu hiệu tội danh khác liên quan.

Tài xế xe bán tải đánh tài xế ô tô 7 chỗ gục giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Vào khoảng 11 giờ 55 ngày 30-1, ông NVH (65 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ biển số TP HCM chạy song song cùng chiều ô tô bán tải màu trắng biển số Long An cũ do Mai Anh Nhật cầm lái. Hai phương tiện lưu thông trên tuyến đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh.

Đến đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa hướng về Quốc lộ N2 xã Hòa Khánh (Tây Ninh), tài xế ô tô 7 chỗ vượt lên bên trái dừng chờ đèn đỏ. Cùng lúc tài xế Nhật chạy xe kè sát gây va chạm với xe ông H. Ngay sau đó, Nhật xuống xe đi sang xe ông H rồi lao vào đánh khiến ông H gục xuống bất động. Dù ông H không còn khả năng kháng cự, nhưng Nhật tiếp tục đá ông này.

Người dân đã đưa ông H đến bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) và đến tối 31-1 nạn nhân tử vong do xuất huyết não.