Bắt tạm giam thanh niên dùng chiêu đẩy người vay tiền rơi vào vòng xoáy nợ nần 22/04/2026 08:42

(PLO)- Hoàng Đức Huy (ngụ TP.HCM) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất 365%/năm, gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định, thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (25 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy và một người đi cùng khi cả hai có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng.

Cơ quan điều tra khởi tố Huy để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận bắt đầu tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày từ khoảng tháng 4-2025. Người vay liên hệ qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Để hợp thức hóa mức lãi suất "cắt cổ", Huy không giữ giấy tờ tài sản của người vay mà thu thêm nhiều khoản như "phí dịch vụ", "tiền cà phê", "tiền đi lại".

Công an xác định Huy lấy lãi 365%/năm. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định, lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền thu lợi bất chính tính đến khi bị bắt là hơn 402 triệu đồng.

Thủ đoạn của Huy là ép người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Điển hình là trường hợp bà NTKC, từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Huy đã thực hiện liên tiếp 47 khoản vay đối với nạn nhân này theo hình thức "đáo hạn dây chuyền".

Tại cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi. Ảnh: CA

Ban đầu, bà C chỉ vay 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do lãi suất quá cao và cách tính chồng lãi, bà C liên tục phải vay khoản mới để trả nợ cũ. Bên cạnh hình thức vay góp, Huy còn cho vay "đứng" với số tiền lớn, thu lãi định kỳ năm ngày một lần.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.