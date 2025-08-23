Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM có giám đốc mới 23/08/2025 21:43

Tối 23-8, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới cho BS Hoàng Mạnh Cường.



Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của BS Hoàng Mạnh Cường trong quá trình công tác.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Mạnh Cường giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Ảnh: BVCC

Lãnh đạo Sở Y tế tin tưởng với năng lực chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm quản lý và tinh thần trách nhiệm cao, tân giám đốc sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, nhất là kỹ thuật robot trong điều trị chấn thương chỉnh hình.

PGS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cần tiếp tục giữ vai trò đầu ngành khu vực phía Nam. Đồng thời, ông mong muốn trong nhiệm kỳ 5 năm tới, BS Cường sẽ cùng tập thể bệnh viện xây dựng được cơ sở mới khang trang, hiện đại.

BS Hoàng Mạnh Cường (trái) nhận quà chúc mừng từ BS Châu Văn Đính (phải), Giám đốc tiền nhiệm. Ảnh: BVCC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS Hoàng Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở Y tế, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ông cũng gửi lời tri ân đến BS Châu Văn Đính (giám đốc tiền nhiệm sẽ nghỉ hưu theo chế độ) - người đồng nghiệp, người thầy đã luôn dìu dắt và hỗ trợ mình trong suốt quá trình công tác.

Tân giám đốc cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trở thành đơn vị y tế hiện đại, chất lượng và thân thiện, góp phần nâng cao uy tín ngành y tế TP.HCM.