Bệnh viện Nhân dân Gia Định tìm người thân cho bệnh nhân đã tử vong 12/08/2025 13:46

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tìm người thân cho bệnh nhân vô danh nhập viện vì tai biến mạch máu não, đã tử vong.

Ngày 12-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) phát đi thông báo tìm người thân cho bệnh nhân đã tử vong.

Theo đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có tiếp nhận người bệnh vô danh (nữ, sinh năm 1965, 60 tuổi).

Người bệnh được xe cấp cứu Bệnh viện quận Bình Thạnh (cũ) đưa tới khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 3-8.

Người bệnh nhập viện với chẩn đoán theo dõi tai biến mạch máu não giờ thứ nhất.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tìm người thân cho bệnh nhân đã tử vong. Ảnh: HÀ MÂY

Nhận dạng người bệnh cao 1m50, tóc ngắn hoa râm, sóng mũi thẳng, mặc áo khoác dài tay màu xám, quần dài bằng vải nền trắng in hoa màu đen, nón đen, kính lão gọng bằng nhựa màu xanh lá cây, dép cao su đen. Thể trạng người bệnh trung bình, nước da trắng.

Tình trạng hiện tại của người bệnh: Đã tử vong ngày 5-8-2025, lúc 8 giờ 00 phút tại khoa Nội thần kinh.

Ai là thân nhân của người bệnh trên liên hệ gấp với phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM. SĐT (028) 35101478.