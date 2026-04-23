Bị hành hung vì nợ 100.000 đồng, bé trai còn bị mạng xã hội ‘khai tử’ 23/04/2026 14:59

(PLO)- Tin đồn bé trai 12 tuổi bị đánh tử vong lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Cơ quan chức năng khẳng định thông tin này không chính xác.

Ngày 23-4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ một bé trai 12 tuổi bị hai thiếu niên hành hung tại xã Lộc Ninh. Cơ quan công an xác nhận thông tin nạn nhân tử vong lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trước đó, ngày 22-4, một clip ghi lại cảnh em L.N.Đ.K (12 tuổi) bị đánh được đăng tải lên Facebook kèm nội dung cho rằng em đã tử vong. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt chia sẻ và gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh, công an khẳng định hiện sức khỏe của em K ổn định, ăn uống bình thường.

Bé trai 12 tuổi bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Cụ thể, em K nợ P.A.K. (14 tuổi) số tiền 100.000 đồng. Sáng 18-4, P.A.K rủ N.M.A (14 tuổi, cùng ngụ ấp Lộc Trung) đi tìm em K để đòi nợ.

Khi gặp, do em K mới có 60.000 đồng nên P.A.K yêu cầu đến ngày 19-4 phải trả đủ, nếu không sẽ bị đánh. Đến sáng 19-4, vì vẫn chưa có đủ tiền, em K bị P.A.K và N.M.A đưa đến một quán cà phê bỏ hoang tại khu vực Bàu Hang để "nói chuyện". Tại đây, hai thiếu niên này đã thay phiên nhau hành hung em K.

Trong lúc xảy ra vụ việc, có hai thiếu niên khác đi ngang qua nhưng không dám can ngăn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, một thiếu niên khác đi ngang còn bị các đối tượng yêu cầu dùng điện thoại quay lại cảnh hành hung.

Ngày 20-4, gia đình đã đưa em K đến bệnh viện tại TP.HCM điều trị trong tình trạng cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Liên quan đến việc lan truyền tin giả, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với chủ trang Facebook đăng tải nội dung sai sự thật. Hiện trang này đã gỡ bỏ bài viết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận.