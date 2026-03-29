Bị hủy án vì thay hội thẩm nhưng không xét xử lại từ đầu 29/03/2026 14:53

(PLO)- HĐXX phúc thẩm cho rằng trong thời gian tạm ngưng phiên tòa, Chánh án thay hội thẩm nhưng không xét xử vụ án lại từ đầu mà tiếp tục phần tranh tụng và tuyên án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng...

Trang thông tin điện tử TAND Tối cao vừa công bố Bản án số 347/2026/DS-PT ngày 3-3-2026 của TAND TP.HCM về tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Nguyên đơn trong vụ án là ông C, bị đơn là bà H.

Hình minh họa. Ảnh: YC

Theo đó, vụ án này từng được TAND Khu vực 17, TP.HCM xử sơ thẩm (ngày 15-8-2025) với phán quyết không chấp nhận yêu cầu của ông C. Ông C kháng cáo đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm nhận định theo quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 15-7-2025, hội thẩm nhân dân là ông K và ông L, không có hội thẩm nhân dân dự khuyết. Đến ngày 29-7-2025, Chánh án TAND Khu vực 17 ra quyết định thay đổi hội thẩm nhân dân, phân công bà T thay thế ông K.

Theo biên bản phiên tòa sơ thẩm và biên bản bổ sung phiên tòa thì phiên tòa sơ thẩm đã được bắt đầu từ hồi 10h ngày 4-8-2025, với hai hội thẩm nhân dân là bà T và ông L và đã tiến hành đến phần tranh tụng. Đến 11 giờ cùng ngày 4-8-2025, HĐXX ra quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập chứng cứ bổ sung và đưa thêm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong vụ án. Thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 9h ngày 15-8-2025.

Trong thời gian tạm ngưng phiên tòa, Chánh án TAND Khu vực 17 ra quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng để phân công ông K tiến hành tố tụng với tư cách hội thẩm nhân dân thay bà T. Đây là trường hợp có hội thẩm nhân dân không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án và không có hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thế thành viên HĐXX sơ thẩm. Theo Điều 226 BLTTDS thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

Tuy nhiên, vào hồi 9 giờ 30 ngày 15-8-2025, HĐXX với hội thẩm nhân dân mới là ông K đã không xét xử vụ án lại từ đầu mà tiếp tục phần tranh tụng và tuyên án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, không thể khắc phục được.

HĐXX phúc thẩm cho rằng kháng cáo của nguyên đơn về thủ tục tố tụng, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm là có cơ sở chấp nhận...

Từ đó, TAND TP.HCM chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông C, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND Khu vực 17 giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.