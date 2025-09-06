Biển Đông sắp có bão số 7, hướng đi dự kiến thế nào? 06/09/2025 08:57

(PLO)- Trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết tối qua, 5-9, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cập nhật đến 7 giờ sáng nay, 6-9, áp thấp nhiệt đới đang ở khoảng 17,7°N – 117,6°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10–15 km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khi mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão số 7 trên Biển Đông trong năm nay.

Dự báo trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 7.

Khoảng 7 giờ sáng mai, bão số 7 ở khoảng 19,4°N – 115,1°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: vĩ tuyến 16,0–21,0°N; kinh tuyến 113,5–119,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, cơn áp thấp nhiệt đới/bão này nhiều khả năng sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng di chuyển về vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng vẫn khuyến cáo người dân, cơ quan chức năng cần theo dõi liên tục các thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới để kịp chủ động các biện pháp ứng phó.

Tiếp tục đưa ra dự báo, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết sau khi mạnh lên thành bão số 7, cơn bão này vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển với tốc độ trung bình 15km/h.

Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2,0–4,0 m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.