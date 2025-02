Bình Thuận: Gần 200 chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân xuất ngũ 07/02/2025 17:29

(PLO)- Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân đã đạt được trong 2 năm tại ngũ...

Chiều 7-2, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ xuất ngũ cho 191 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân nhập ngũ tháng 2-2023.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận biểu dương các chiến sĩ sau 2 năm nhập ngũ.

Sau 2 năm phục vụ tại ngũ, đại đa số các chiến sĩ luôn có lập trường chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; điều lệnh Công an Nhân dân và các quy định về chế độ công tác của đơn vị.

Quá trình tại ngũ đã không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, tác phong người chiến sĩ Công an Nhân dân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó có nhiều lượt chiến sĩ tham gia nhiệm vụ quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ vũ trang canh gác, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ phiên tòa, cơ động chiến đấu, tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… Nhiều cá nhân có thành tích nổi bật được các cấp biểu dương, khen thưởng, được Nhân dân yêu mến.

Đại tá Trần Văn Mười tặng giấy khen cho các chiến sĩ nghĩa vụ.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các chiến sĩ nghĩa vụ đã đạt được trong 2 năm tại ngũ và mong muốn các chiến sĩ khi trở về sinh sống ở địa phương, tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực đã được rèn luyện trong lực lượng Công an Nhân dân, trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đối với các chiến sĩ đủ điều kiện chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trong thời gian tới, tiếp tục phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều chiến sĩ đạt được thành tích cao trong thời gian tại ngũ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị chức năng thực hiện tốt chế độ, chính sách cho chiến sĩ xuất ngũ, tạo điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, Đại tá Trần Văn Mười đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 120 chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong thời gian tại ngũ và 191 phần quà của Công an tỉnh cho các chiến sĩ xuất ngũ.