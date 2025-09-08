Bộ Công an cảnh báo biến tướng thủ đoạn ‘bắt cóc online’ 08/09/2025 19:25

(PLO)- Xuất hiện nhiều vụ “bắt cóc online” với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Bộ Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin, liên hệ ngay cơ quan chức năng.

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng biến tướng của thủ đoạn "bắt cóc online".

Theo Bộ Công an, thực tế từ nhiều vụ lừa đảo, "bắt cóc online" gần đây cho thấy, chiêu thức lừa đảo có sự thay đổi, ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng giả danh lực lượng chức năng đe dọa nạn nhân liên quan đến một đường dây ma tuý, rửa tiền...

Hai nam sinh viên được Công an TP.HCM giải cứu trong vụ lừa đảo với thủ đoạn "bắt cóc online". Ảnh: NT

Từ sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, chúng đã thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin để chúng vẽ ra những kịch bản khác nhau và nạn nhân phải dùng mọi cách để chứng minh mình "trong sạch", thoát ra khỏi nỗi lo sợ.

Có trường hợp chúng ép nạn nhân quay clip nhạy cảm. Khi đã có clip này, đối tượng gần như đã đạt được điều kiện tuyệt đối để nạn nhân và gia đình buộc phải làm theo mọi yêu cầu của chúng.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng Công an đã giải cứu nhiều trường hợp "bắt cóc online".

Bộ Công an khuyến cáo: Cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người.



Khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương.

Do đó, khi có người điện thoại thông báo bị truy tố, có lệnh bắt,... người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ; không cung cấp thông tin cá nhân; không cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng. Cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đối với gia đình khi nhận thông tin con em bị bắt cóc, hãy liên hệ cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, không làm theo yêu cầu của đối tượng.

Các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là các bậc phụ huynh phải tuyên truyền, giáo dục để con em mình nâng cao nhận thức, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.