Công an giải cứu nam sinh viên bị lừa 'bắt cóc online' đòi chuộc 300 triệu đồng 08/09/2025 17:00

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vừa giải cứu nam sinh khỏi chiêu lừa “bắt cóc online”, cảnh báo nhiều vụ tương tự xảy ra thời gian qua.

Chiều 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa giải cứu thành công một nam sinh bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Theo điều tra, trưa 7-9, chị BLT (42 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) trình báo con trai là ĐKTK (19 tuổi, sinh viên năm 2 Trường ĐH FPT Cần Thơ) bị nhóm đối tượng khống chế, yêu cầu gia đình nộp 300 triệu đồng tiền chuộc.

Trước đó, K nhận cuộc gọi từ số lạ, đối tượng tự xưng cơ quan công an, cáo buộc K liên quan vụ án ma túy. Chúng yêu cầu K tham gia nhóm Zalo, cắt liên lạc với gia đình và đến thuê phòng tại một khách sạn ở quận Ninh Kiều để “hợp tác điều tra”, đồng thời, chiếm quyền Zalo của K để liên hệ gia đình gây sức ép đòi tiền.

Tin nhắn kẻ lừa đảo bắt cóc online gửi yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền. Ảnh: CACC

Đến 14 giờ cùng ngày, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Tân An kịp thời giải cứu K trong tình trạng hoảng loạn tại khách sạn SV, đồng thời giải thích thủ đoạn lừa đảo để ổn định tinh thần cho nạn nhân và gia đình.

Đây không phải là vụ việc cá biệt. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiếp nhận và giải cứu nhiều trường hợp bị các nhóm lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… dọa nạt để chiếm đoạt tài sản.

Công an cảnh báo người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe theo yêu cầu của các số điện thoại lạ tự xưng cơ quan chức năng; khi có tình huống bất thường cần nhanh chóng báo cho công an nơi gần nhất.