Bộ Công Thương: Việc đảm bảo cung ứng điện phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết 09/04/2026 17:51

(PLO)- Đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, tăng trưởng phụ tải điện tích lũy đạt hơn 6%, vẫn nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, việc đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết.

Chiều 9-4, Bộ Công Thương họp báo thường kỳ quý 1-2026. Tại họp báo, các vấn đề về đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh nắng nóng đến sớm và dự báo kéo dài, gay gắt hơn năm ngoái cùng với những ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông tới nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện được báo chí quan tâm, đặt câu hỏi.

Nắng nóng đến sớm, phụ tải điện tăng cao từ cuối tháng 3

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, cho biết năm nay, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết sẽ chuyển dần từ pha La Niña sang trạng thái trung tính vào khoảng tháng 5-7 và có thể chuyển sang pha El Niño vào mùa mưa năm nay.

Thông thường, cao điểm nắng nóng ở miền Bắc sẽ rơi vào các tháng 4, 5, 6 và 7. Tuy nhiên, năm nay, ngay từ cuối tháng 3 đã xuất hiện nắng nóng ở miền Bắc, khiến phụ tải tăng cao. Còn với miền Nam, trong tháng 4 vốn là cao điểm mùa khô nên phụ tải điện đã tăng cao từ trước đó.

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực thông tin về việc đảm bảo cung ứng điện. Ảnh: AH

Theo ông Hữu, mức phụ tải khoảng 1 tỉ kWh không phải là kỷ lục của hệ thống điện quốc gia, nhưng là mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm đến nay. Đến ngày 7-4, phụ tải tiếp tục tăng cao hơn.

“Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến”, ông Hữu nói.

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, nắng nóng ngày 7-4 đã khiến tiêu thụ điện lập kỷ lục mới. Công suất cực đại toàn hệ thống đạt 51.691 MW, trong đó miền Bắc đạt 24.717 MW – mức cao nhất từ đầu năm 2026, tăng 12% so với cùng kỳ 2025. Sản lượng điện toàn quốc đạt 1,078 tỉ kWh, tăng 15,2%, với miền Bắc tiêu thụ lớn nhất (501 triệu kWh), tiếp đến là miền Nam (467 triệu kWh) và miền Trung (106 triệu kWh). Trước đó, ngày 31-3, hệ thống cũng ghi nhận mức cao với công suất cực đại 48.789 MW và sản lượng hơn 1,004 tỉ kWh, tăng lần lượt 5,4% và 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Cục Điện lực cho biết, từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2026, với kịch bản tăng trưởng phụ tải khoảng 8,5% và có thể lên đến 14,1% trong tình huống cực đoan mùa khô.

"Hiện nay, tăng trưởng phụ tải điện tích lũy đạt hơn 6%, vẫn nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, việc đảm bảo cung ứng điện vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết.

Nếu nắng nóng kéo dài trong các tuần tới, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đặc biệt, hiệu ứng tích nhiệt tại các đô thị lớn có thể khiến phụ tải tăng đột biến, gây áp lực lớn lên hệ thống điện", ông Hữu nói.

Thủy điện tích nước cao, bổ sung thêm nguồn và lưới điện

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực tiếp tục cho biết, về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối và điều độ hệ thống.

Đến nay, có một số tín hiệu tích cực được ghi nhận. Thứ nhất, các hồ thủy điện lớn, đặc biệt tại miền Bắc, đang duy trì mực nước cao để sẵn sàng cho cao điểm mùa khô. Đây cũng là lý do khiến tỷ trọng thủy điện hiện ở mức thấp và sẽ được điều chỉnh khi vào mùa lũ. Tuy nhiên, nguồn thủy điện vẫn phụ thuộc vào lượng nước về hồ và có biến động theo từng năm.

Thứ hai, về nguồn cung nhiên liệu cho phát điện, PV Gas đã nâng công suất tái hóa khí từ hơn 7 triệu m³/ngày lên khoảng 9,5 triệu m³/ngày. Việc này giúp tăng tính linh hoạt trong huy động nguồn điện khí tại khu vực Đông Nam Bộ, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải của miền Nam, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi chiều.

Một thông tin khác là Nhà máy BOT Vũng Áng 2 đã vận hành thương mại thành công toàn bộ nhà máy, bổ sung thêm khoảng 1.300 MW công suất cho hệ thống điện.

Về lưới điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng đã thực hiện nâng công suất, cải tạo và thay thế thiết bị tại một số trạm biến áp 500 kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình. Theo kế hoạch, đến tháng 5, sẽ lần lượt đưa vào vận hành khoảng 18 bộ tụ bù ngang nhằm nâng cao khả năng ổn định hệ thống, tăng năng lực truyền tải và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Bắc.

Bên cạnh các giải pháp từ phía nguồn điện, nhiên liệu và lưới điện, về phía phụ tải, Bộ Công Thương cũng đang triển khai các giải pháp điều tiết nhu cầu sử dụng điện. Cụ thể, Bộ đang lấy ý kiến để điều chỉnh khung giờ cao điểm và thấp điểm của hệ thống điện.

Ông Tuấn đánh giá, việc điều chỉnh này sẽ tác động đến các đối tượng sử dụng điện sản xuất áp dụng công tơ ba giá theo thời gian.

Theo định hướng, các doanh nghiệp sẽ được khuyến khích chuyển dịch nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm. Chẳng hạn, các ngành như thép hoặc chế biến thực phẩm có thể chuyển sản xuất sang giờ thấp điểm để giảm chi phí và giảm áp lực hệ thống.

Bộ Công Thương cũng đề nghị báo chí tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Chính phủ.

“Việc chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện từ giờ cao điểm sang thấp điểm, theo khuyến cáo của cơ quan quản lý và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sẽ góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện ổn định cho hệ thống”, đại diện Cục Điện lực nhấn mạnh.