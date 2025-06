Bộ GD&ĐT lý giải đề thi tốt nghiệp không in trên khổ A3 theo dự kiến 30/06/2025 14:39

(PLO)- Bên cạnh việc được đánh giá là quá sức với nhiều thí sinh, đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2025 còn được nhận xét là in chữ nhỏ, khoảng cách dòng sát nhau nên khó đọc, phần nào ảnh hưởng đến quá trình đọc đề và làm bài thi.

Hơn 1,1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại TP.HCM, nhiều thí sinh nhận xét đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2025 được trình bày trong 4 trang A4 với cỡ chữ nhỏ, các dòng sát nhau, không dùng phông chữ Times New Roman (như đề thi các môn khác), nên khó đọc, phần nào ảnh hưởng đến quá trình đọc đề và làm bài thi.

Nên thống nhất cách trình bày đề thi

Trao đổi với PLO, GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, Tổng chủ biên bộ sách Tiếng Việt tiểu học - Ngữ văn THCS Cánh Diều, cho rằng nên có sự thống nhất, quy định chung trong cách trình bày đề thi của các môn thi. “Bộ GD&ĐT nên thống nhất chung về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng… trong đề thi của các môn để tạo thuận lợi hơn cho thí sinh”, GS Thuyết nhận định.

Cũng theo GS Nguyễn Minh Thuyết, năm nay là năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, không đánh giá việc thuộc bài mà đánh giá năng lực của người học. Đây là một điểm mới, do đó có thể không tránh được những bỡ ngỡ.

Đơn cử, đối với môn Ngữ văn, ngữ liệu nằm hoàn toàn ngoài sách giáo khoa, tuy nhiên cách thức phân tích, đọc hiểu tương tự như các văn bản đã được học. Nếu học sinh có năng lực thật sự, biết tư duy, liên hệ thực tiễn thì sẽ làm được. “Hiện nay, học không còn là để nhớ, để trả bài cho thầy cô”, GS Thuyết nói.

GS Thuyết cũng cho rằng hiện nay các thí sinh nên bình tĩnh, không nên quá lo lắng về kỳ thi đã qua, bởi với đề thi như vậy, khả năng đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT vẫn rất cao. Còn đối với các em sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, đề khó là khó chung, điểm chuẩn vào các ngành sẽ dựa trên phổ điểm chung và chỉ tiêu tuyển sinh.

Tuy nhiên, sau kỳ thi năm nay, GS Thuyết lưu ý giáo viên nên nghiên cứu kỹ cách ra đề, từ đó điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy. “Một số giáo viên hiện vẫn theo nếp cũ, tập trung cung cấp cho học sinh kiến thức, nội dung trong sách giáo khoa và chỉ quan tâm đến kết quả giải bài tập của học sinh, mà không dành thời gian cho các hoạt động khám phá, luyện tập và vận dụng vào thực tế của học sinh. Trong khi đó, năng lực cần được hình thành thông qua thực tiễn hoạt động”, GS Thuyết nhấn mạnh.

Cùng với đó, bản thân các em học sinh cũng phải chủ động trau dồi kiến thức thực tiễn cho mình, có sự quan tâm nhất định đối với các vấn đề có tính xã hội, thời sự, những vấn đề lớn của đất nước. “Cách ra đề thi đã thay đổi. Học sinh buộc phải biết vận dụng kiến thức trên lớp vào các vấn đề thực tiễn, thay vì học thuộc lòng, học tủ rồi đi thi”, GS Nguyễn Minh Thuyết nói.

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, Chủ biên bộ sách Cánh Diều. Ảnh: TT

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi trường THCS Cao Bá Quát (Hà Nội). Ảnh minh hoạ: TT

Đề thi không được in trên khổ A3 như dự kiến?

Trước đó, tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra hồi cuối tháng 5-2025, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2025 đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới có thể được in trên khổ giấy A3 thay vì A4 như mọi năm, nhằm tạo thuận lợi cho công tác in sao và giảm rủi ro sót trang.

Theo đó, các năm trước, đề thi tốt nghiệp THPT được in trên khổ A4 nên một đề thi thường có 4-5 trang, gây nhiều khó khăn trong in sao và khả năng rủi ro thiếu trang.

Tuy nhiên, khi kỳ thi diễn ra chính thức vào các ngày 26 và 27-6, phần lớn đề thi các môn lại được in trên khổ giấy A4.

Trao đổi với PLO ngày 30-6, GS Huỳnh Văn Chương cho hay việc in đề thi trên khổ giấy A3 hay A4 phụ thuộc vào điều kiện của các địa phương.

"Nhiều tỉnh đã in khổ A3, gấp đôi thành bốn trang giấy A4. Chỉ có một số tỉnh chưa kịp chuẩn bị máy in khổ A3 nên đã in trên hai tờ A4", ông Chương cho biết.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT). Ảnh: TRẦN HIỆP

Tại họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tổ chức chiều 27-6, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết ghi nhận và sẽ xem xét tất cả những ý kiến góp ý, nhận xét, phản ánh liên quan đến đề thi.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cho rằng cấu trúc và định dạng đề thi năm nay thay đổi hoàn toàn so với các năm trước. Đây là một điểm mới trong rất nhiều năm trở lại đây, do đó có thể không tránh khỏi việc nhiều học sinh cảm thấy bỡ ngỡ.