Bộ Ngoại giao trả lời về thông tin 1 số loại cá Việt Nam có thể bị dừng nhập khẩu vào Mỹ 25/09/2025 16:58

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày 25-9, phóng viên đã đề nghị bình luận về việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển, các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1-1-2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trả lời về phản ứng của Việt Nam trước quyết định này cũng như giải pháp của phía Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15-9, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Trong thư, Bộ trưởng Công thương Việt Nam đề nghị Bộ thương mại Mỹ và Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, theo Đạo luật Bảo vệ Thú biển Mỹ.

Mục tiêu hướng đến tránh gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Cũng theo người phát ngôn, trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, Việt Nam sẵn sàng làm việc và trao đổi với Mỹ, tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hai bên.