Bổ nhiệm Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng UBND TP Huế 09/12/2025 15:21

Chiều 9-12, UBND TP Huế đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TP Huế trao quyết định cho Chánh Thanh tra TP và Chánh Văn phòng UBND TP.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Huế trao quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đến công tác tại Thanh tra TP và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP. Thời hạn giữ chức vụ là năm năm, kể từ ngày 6-12-2025.

Đồng thời, tiếp nhận ông Hoàng Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền, đến công tác tại Văn phòng UBND TP và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP. Thời hạn giữ chức vụ là năm năm, bắt đầu từ ngày 10-12-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế, đề nghị trên cương vị mới, các tân lãnh đạo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh, đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu.

Ông cũng kỳ vọng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn kịp thời, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản phát triển bền vững, giàu bản sắc và thông minh.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Việt Cường, tân Chánh Văn phòng UBND TP Huế khẳng định trước yêu cầu nhiệm vụ mới sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết trí tuệ và tâm huyết cùng tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.