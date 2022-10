Bộ Nội vụ: Cần quản lý chặt các quỹ xã hội, từ thiện, tránh tư lợi

(PLO)- Bộ Nội vụ lưu ý hoạt động của một số hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã bộc lộ không ít yếu tố phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh chính trị, rửa tiền, tài trợ khủng bố...

Sáng 7-10, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ), cho hay tổng số quỹ tính đến tháng 12-2021 là 2.950 quỹ, trong đó có 85 quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, 2.865 quỹ hoạt động trong phạm vi địa phương.

Đánh giá các quỹ xã hội đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước trên nhiều phương diện, tuy nhiên bà Hạnh cũng nhận định hoạt động các quỹ còn một số tồn tại.

Đáng chú ý, có quỹ hoạt động chưa đảm bảo sự công khai, minh bạch về tài chính trong quá trình vận động, tiếp nhận tài trợ, cá biệt còn lợi dụng tổ chức, hoạt động của quỹ nhằm mục đích tư lợi.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ cũng nhắc tới xu hướng gia tăng đề nghị thành lập các quỹ lấy tên là tên riêng của cá nhân, tổ chức có dấu hiệu nhằm mục đích vụ lợi. Tuy nhiên, Nghị định 93/2019 chưa quy định về vấn đề này.

Cạnh đó, một số quỹ hoạt động chưa phù hợp theo tôn chỉ, mục đích của quỹ theo điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; còn có tình trạng quỹ mất đoàn kết trong nội bộ, đơn thư khiếu nại kéo dài; chưa có quy định cụ thể việc quỹ thực hiện kiểm toán độc lập về tài chính, tài sản của quỹ khi hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ để đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch.

Bà Hạnh cũng lưu ý hoạt động của một số hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã bộc lộ không ít yếu tố phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh chính trị, rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ngoài ra còn có thế lực thù địch thông qua việc tài trợ cho hội, quỹ để có hoạt động nhằm mục đích ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của nước ta.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời việc đề nghị tăng biên chế cho TP.HCM (PLO)- Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

ĐỨC MINH