Bờ sông Cái sạt lở nghiêm trọng uy hiếp quốc lộ 27 và khu dân cư 21/11/2025 18:05

(PLO)- Lũ trên sông Cái dâng cao những ngày qua đã gây xói lở nhiều km bờ, đặc biệt đoạn qua xã Mỹ Sơn bị xói lở gần 500 m uy hiếp quốc lộ 27 và khu dân cư.

Ngày 21-11, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã kiểm tra khu vực sạt lở bờ sông Cái đoạn thuộc xã Mỹ Sơn, uy hiếp quốc lộ 27.

Ông Lê Huyền (đội nón trắng) kiểm tra sạt lở bờ sông Cái.

Theo UBND xã Mỹ Sơn, mưa lớn cùng với việc lũ trên sông Cái dâng cao khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài nhiều km. Tại thôn Phú Thuận, bờ sông Cái thôn Phú Thuận làm sập hàng trăm mét tường rào của các hộ gia đình, ăn sâu vào bờ từ 5-7 m.

Đặc biệt, tại thôn Phú Sung, bờ sông Cái bị sạt lở nặng một đoạn gần 500 m, ăn sâu vào bờ chỉ còn cách quốc lộ 27 khoảng 35 m. Đồng thời, có đoạn chỉ cách nhà người dân từ 2-3 m.

UBND xã Mỹ Sơn kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan sớm kiểm tra, có phương án, giải pháp gia cố bờ đoạn bờ sông bị sạt lỡ nhằm tránh ảnh hưởng tới quốc lộ 27 và khu dân cư gần đó.

Sạt lở bờ sông Cái uy hiếp quốc lộ 27.

Ông Lê Huyền cho biết tỉnh sẽ xem xét bố trí kinh phí khắc phục 500 m bờ sông bị sạt lở nặng nhất, tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở lấn sâu vào quốc lộ 27 và các khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị UBND xã Mỹ Sơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, chủ động ứng phó tại các điểm có nguy cơ cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Mưa lớn những ngày qua đã làm hơn 100 ha lúa, bắp, táo và hoa màu của người dân xã Mỹ Sơn bị ngập, hư hỏng. Đồng thời, làm chết một số vật nuôi như bò, gà...

Ngoài ra, tại địa phương còn ba trụ điện bị ngã và vỡ 20 m tuyến kênh dẫn của thủy điện Mỹ Sơn.