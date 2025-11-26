Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B 26/11/2025 14:53

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25-11-2025.

Theo đó, có 3 bệnh được bổ sung vào danh mục nhóm A: Bệnh do virus cúm A(H5N6), bệnh do virus cúm A(H9N2) và bệnh do virus Nipah.

Nhóm bệnh này có đặc điểm nguy hiểm đặc biệt, khả năng lây lan rất nhanh, có thể gây tử vong cao và đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Trong khi đó, danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được mở rộng thêm 9 bệnh: Bệnh do Haemophilus influenzae týp b (Hib), bệnh do phế cầu, bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV), viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila, bệnh do virus HPV ở người, bệnh Whitmore, bệnh do virus Chikungunya, ngộ độc thịt do Clostridium botulinum và bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Nhóm bệnh này đòi hỏi phải thực hiện giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và áp dụng các biện pháp phòng chống theo quy định nhưng không bắt buộc phải triển khai biện pháp chống dịch khẩn cấp như nhóm A.

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B. (Ảnh minh hoạ: TT)

Theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Ví dụ cúm A(H5N1), dịch hạch, Ebola, bại liệt, bệnh tả.

Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Ví dụ bệnh dại, ho gà, lao phổi, tay chân miệng, viêm gan virus, xoắn khuẩn vàng da...

Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. Chẳng hạn giang mai, các bệnh do giun, bệnh lậu, bệnh phong, sốt mò...