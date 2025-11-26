Bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25-11-2025.
Theo đó, có 3 bệnh được bổ sung vào danh mục nhóm A: Bệnh do virus cúm A(H5N6), bệnh do virus cúm A(H9N2) và bệnh do virus Nipah.
Nhóm bệnh này có đặc điểm nguy hiểm đặc biệt, khả năng lây lan rất nhanh, có thể gây tử vong cao và đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát kịp thời.
Trong khi đó, danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được mở rộng thêm 9 bệnh: Bệnh do Haemophilus influenzae týp b (Hib), bệnh do phế cầu, bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV), viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila, bệnh do virus HPV ở người, bệnh Whitmore, bệnh do virus Chikungunya, ngộ độc thịt do Clostridium botulinum và bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes.
Nhóm bệnh này đòi hỏi phải thực hiện giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và áp dụng các biện pháp phòng chống theo quy định nhưng không bắt buộc phải triển khai biện pháp chống dịch khẩn cấp như nhóm A.
Theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỉ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Ví dụ cúm A(H5N1), dịch hạch, Ebola, bại liệt, bệnh tả.
Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Ví dụ bệnh dại, ho gà, lao phổi, tay chân miệng, viêm gan virus, xoắn khuẩn vàng da...
Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh. Chẳng hạn giang mai, các bệnh do giun, bệnh lậu, bệnh phong, sốt mò...
Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh. Trung gian truyền bệnh là côn trùng, động vật, môi trường, thực phẩm và các vật khác mang tác nhân gây bệnh và có khả năng truyền bệnh.
Giám sát bệnh truyền nhiễm là việc thu thập thông tin liên tục, có hệ thống về tình hình, chiều hướng của bệnh, phân tích, giải thích nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh.
Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm là "lấy phòng bệnh là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh là biện pháp chủ yếu; kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh".