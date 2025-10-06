Bộ Tài chính bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí 06/10/2025 23:06

(PLO)- Bộ Tài chính đã công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cục, vụ.

Ngày 6-10, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ và cục.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch; tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố ba quyết định của Bộ Tài chính.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch.

Bà Trần Thị Minh Hiền, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng), được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

Ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng), được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng ba cán bộ vừa được bổ nhiệm và nhấn mạnh, các đơn vị được kiện toàn đều giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành các lĩnh vực then chốt của Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính bày tỏ tin tưởng các các tân lãnh đạo Vụ, Cục trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Tài chính.

Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Với lĩnh vực quản lý quy hoạch, Thứ trưởng yêu cầu bám sát chỉ đạo của Bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng các đề án. Đối với chính sách thuế, cần phát huy vai trò của chính sách như công cụ quản lý và hỗ trợ tăng trưởng, bởi mỗi điều chỉnh về thuế đều tác động lớn đến nền kinh tế.

Còn với doanh nghiệp nhà nước, Thứ trưởng đề nghị quán triệt quan điểm coi doanh nghiệp nhà nước là lực lượng chủ lực của nền kinh tế, chủ động tháo gỡ vướng mắc, khuyến khích đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, ông Vũ Hồng Phương, tân Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước cam kết nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy quản lý.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thể chế, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và củng cố tiềm lực tài chính quốc gia.