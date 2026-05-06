Bộ Tài chính làm rõ việc trả lương từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản 06/05/2026 11:26

(PLO)- Bộ Tài chính khẳng định quy định thanh toán không dùng tiền mặt chỉ là điều kiện tính chi phí thuế, không điều chỉnh hình thức, kỳ hạn chi trả tiền lương của doanh nghiệp.

Mới đây, trả lời Hiệp hội Doanh nghiệp Tuyên Quang liên quan đến quy định về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ pháp lý của quy định này là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2025 và Nghị định 320/2025 của Chính phủ.

“Việc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho rằng quy định về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt của pháp luật thuế lấn sang pháp luật về lao động là chưa chính xác”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Theo đó, pháp luật thuế chỉ quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế, không điều chỉnh hình thức, kỳ hạn chi trả tiền lương của doanh nghiệp cho người lao động.

Làm rõ kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 320 của Chính phủ là quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNDN 2025, không hướng dẫn Bộ luật Lao động.

Cụ thể, Bộ luật Lao động năm 2019 (Điều 96, Điều 97) và Nghị định số 145/2020 của Chính phủ (Điều 54) đã quy định cụ thể hình thức trả lương và kỳ hạn trả lương cho người lao động.

Theo đó, doanh nghiệp và người lao động được thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán; về kỳ hạn trả lương nếu theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc; người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần...

Tuy nhiên, để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp phải tuân thủ quy định. Trong đó, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản thanh toán từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9.

Đối với các khoản thanh toán từng lần có giá trị dưới 5 triệu đồng mà doanh nghiệp sử dụng tiền mặt (bao gồm cả khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động) nếu đáp ứng điều kiện là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ.

"Pháp luật về thuế TNDN chỉ quy định điều kiện được tính vào chi phí được trừ, không điều chỉnh hình thức, kỳ hạn chi trả tiền lương của doanh nghiệp cho người lao động”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ cũng cho hay, chủ trương, quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế để tiết kiệm nguồn lực, minh bạch hóa các giao dịch kinh tế, phòng chống thất thu thuế, tội phạm là thống nhất, xuyên suốt trong giai đoạn vừa qua.