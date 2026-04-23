Bộ trưởng Hải quân Mỹ rời chức, Thứ trưởng Hung Cao tạm quyền 23/04/2026 05:22

(PLO)- Lầu Năm Góc thông báo rằng Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan sẽ rời nhiệm sở, Thứ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao sẽ tạm quyền lãnh đạo hải quân.

Ngày 22-4, Lầu Năm Góc thông báo rằng quan chức dân sự cấp cao nhất của Hải quân, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan, sẽ rời nhiệm sở, đài CNN đưa tin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng xã hội rằng ông Phelan “rời khỏi chính quyền, có hiệu lực ngay lập tức”.

“Thay mặt Bộ trưởng Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh, chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp cho Bộ và Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp trong chặng đường sắp tới. Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền Bộ trưởng Hải quân” - ông Parnell viết trên nền tảng X.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan. Ảnh: BLOOMBERG

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang tiến hành phong tỏa các cảng của Iran trong thời gian ngừng bắn của cuộc chiến Iran. Cho đến nay, lực lượng Mỹ đã buộc 29 tàu quay trở lại cảng, đồng thời đã kiểm tra hai tàu khác.

Ông Phelan là một doanh nhân, không có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội; ông và vợ trước đây đã gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 2025.

“Ông John sẽ là một nhân tố rất quan trọng đối với các quân nhân hải quân của chúng ta, và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn ‘Nước Mỹ trước tiên’ của tôi” - ông Trump nói vào thời điểm đó.

Hiện chưa rõ nguyên nhân việc ông Phelan rời nhiệm sở.

Thông báo về việc ông Phelan rời nhiệm sở được đưa ra đúng vào tuần diễn ra hội nghị hàng hải thường niên quy mô lớn Sea Air Space của Liên đoàn Hải quân, tổ chức ngay bên ngoài thủ đô Washington, DC. Ông Phelan cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Hải quân đã tham dự và phát biểu tại hội nghị này.