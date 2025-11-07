Bộ Tư pháp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 07/11/2025 18:40

(PLO)- Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Chiều 7-11, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và chủ trì buổi lễ.

Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý quan trọng, là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả của ngành tư pháp. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Gương sáng pháp luật. Đồng thời định hướng, xác định nhiệm vụ, giải pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bám sát nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Mô hình tổ chức và cách làm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú và thực chất. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động, nhất là truyền thông chính sách.

Tinh thần “Ngày Pháp luật” ngày càng được được lan tỏa, thẩm thấu đến với từng cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt to lớn của ngành tư pháp đạt được trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật thời gian qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết 197 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đặc biệt là phải thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là đột phá của đột phá.

Cùng với đó, cần sớm ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Kỳ họp thứ 10 này sẽ thông qua khoảng 49 Luật thì cũng phải sớm ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn cho sớm.

"Tránh tình trạng luật chờ Nghị định, Nghị định ban hành nhưng Thông tư lại không theo kịp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Mẫn đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy Cổng pháp luật quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng tiện lợi, dễ dàng hơn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Tư pháp vinh danh 55 gương sáng pháp luật tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Tư pháp phải quan tâm về chất lượng các Luật của các Bộ, ngành trình Chính phủ khi qua Bộ Tư pháp thẩm định, phải nâng chất lượng để Luật ra đời tuổi thọ phải cao.

"Cuối cùng, tôi đề nghị các đồng chí trong ngành pháp luật, các cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động tích cực, tự giác trong học tập, trong nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật.

Từ đó, mỗi người dân chủ động hơn trong tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật vì quyền lợi hợp pháp của mình và cuộc sống cộng đồng", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận sâu sắc các ý kiến chỉ đạo, đồng thời khẳng định quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu trong thời gian tới.