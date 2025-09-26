Bộ xây dựng lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động giao thông đường thủy nội địa 26/09/2025 17:36

(PLO)- Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được giao làm trưởng đoàn thực hiện thanh tra toàn diện hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang được giao làm trưởng đoàn. Năm phó trưởng đoàn gồm ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông; ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng - Bộ Tài chính; ông Trần Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Bộ Xây dựng lần đầu lập đoàn thành tra với nội dung và quy mô kiểm tra rộng. Ảnh: V.LONG

Các thành viên đoàn gồm lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công an và đại diện Sở Xây dựng các tỉnh, thành.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác ban hành và triển khai văn bản quy phạm pháp luật; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy; quản lý phương tiện thủy; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hoạt động vận tải; công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Phạm vi kiểm tra từ 1-1-2021 đến 30-6-2025. Thời gian tiến hành kiểm tra trong tháng 9-2025 và quý IV-2025.