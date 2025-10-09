Bộ Xây dựng muốn bỏ hàng loạt quy định trong đào tạo, sát hạch lái xe 09/10/2025 06:00

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất bỏ hàng loạt quy định từng có ý kiến khác nhau về công tác đào tạo lái xe.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2024 về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hàng loạt quy định từng gây nhiều tranh cãi về công tác đào tạo lái xe.

Cho phép trung tâm loại 2 được sát hạch thêm hạng D1

Theo cơ quan soạn thảo, nhiều quy định hiện hành không còn phù hợp, gây khó cho cơ sở đào tạo nên cần được bãi bỏ hoặc điều chỉnh.

Cụ thể, hiện nay, trung tâm sát hạch lái xe loại 1 được cấp phép tổ chức sát hạch các hạng A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D và các hạng kéo rơmoóc như BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Trung tâm loại 2 chỉ được phép tổ chức sát hạch các hạng A1, A, B1, B, C1, C.

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có trung tâm loại 1, khiến người dân phải di chuyển sang tỉnh khác mới được sát hạch hạng D1.

Các học viên chuẩn bị cho phần học thực hành tại cơ sở đào tạo lái xe. Ảnh: L.X.H.N

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép trung tâm loại 2 được tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng D1 (lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ đến 16 chỗ).

Bộ Xây dựng đề nghị bãi bỏ nhiều yêu cầu liên quan đến người đứng đầu, giáo viên, sân tập và xe tập lái.

Cụ thể, bãi bỏ quy định: Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải là hiệu trưởng hoặc giám đốc, đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở đào tạo phải có diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu 1.000 m². Phòng học chuyên môn phải có diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu 1.000 m² hoặc không nhỏ hơn 48 m²/phòng.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất phân định rõ chức năng quản lý của Bộ Công an quản lý công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Bộ Xây dựng quản lý hoạt động đào tạo lái xe.

Điều kiện mới được sửa theo hướng linh hoạt hơn: cơ sở đào tạo chỉ cần có đủ hệ thống phòng học phù hợp với lưu lượng học viên.

Về xe tập lái, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ các yêu cầu: Ô tô tải dùng cho học hạng B phải có khối lượng thiết kế từ 2.500 kg đến 3.500 kg. Chỉ được dùng tối đa 50% xe sát hạch để dạy thực hành. Sân sát hạch chỉ được tính tối đa một sân tập lái vào lưu lượng đào tạo. Sân tập lái phải có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định bổ sung yêu cầu các cơ sở đào tạo phải có hệ thống ứng dụng định danh và xác thực điện tử để nhận diện học viên từ khi đăng ký học đến khi sát hạch.

Không lo ngại người đứng đầu “mù chữ”

Dự thảo cũng sửa điều kiện với giáo viên dạy lý thuyết. Theo đó, giáo viên chỉ cần có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành luật, công nghệ ô tô, kỹ thuật ô tô hoặc ngành có 30% nội dung liên quan đến ô tô, pháp luật; kèm văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

So với hiện hành, quy định mới không yêu cầu giáo viên dạy kỹ thuật lái xe cũng không còn bắt buộc phải có giấy phép lái xe tương ứng với hạng xe đào tạo.

Anh Nguyễn Tiến Công, giáo viên dạy lái xe tại Hà Nội, bày tỏ ủng hộ quy định này. “Bỏ điều kiện giáo viên dạy lý thuyết phải có bằng lái xe tương đương sẽ giúp trung tâm dễ tuyển người, giảm chi phí vận hành”- anh Công nói.

Góp ý cho dự thảo, đại diện Vụ Khoa học công nghệ môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) lo ngại nếu bỏ quy định tiêu chuẩn người đứng đầu cơ sở dạy nghề có thể xảy ra tình huống “người không biết chữ cũng đứng tên làm giám đốc hoặc hiệu trưởng”.

Theo đơn vị này, người đứng đầu cơ sở đào tạo cần có trình độ văn hóa, chuyên môn tối thiểu để điều hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Do đó, cơ quan này đề xuất sửa theo hướng: yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải có cơ cấu tổ chức rõ ràng gồm bộ phận lãnh đạo, phụ trách đào tạo… Trong đó, người phụ trách hoạt động đào tạo phải có bằng đại học trở lên.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo hiện vẫn giữ nguyên quy định hiện hành. Theo đó, người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên.