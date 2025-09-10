Bộ Xây dựng nêu quan điểm làm đường bộ cao tốc nối Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa 10/09/2025 17:42

(PLO)- Bộ Xây dựng ủng hộ việc đầu tư một tuyến đường bộ cao tốc trục Đông – Tây, đồng thời sẽ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng triển khai sớm tuyến này.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt bổ sung quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên với duyên hải và đầu tư tuyến cao tốc này trước năm 2030, để đảm bảo kết nối các vùng kinh tế, đô thị của tỉnh Lâm Đồng.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được phê duyệt, địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa quy hoạch tuyến cao tốc theo trục Đông – Tây. Kết nối giao thông đường bộ khu vực phía Tây hướng ra biển Đông được thực hiện thông qua các tuyến quốc lộ 55, 28 và 28B.

Bộ Xây dựng cho rằng Lâm Đồng có thể triển khai tuyến đường bộ cao tốc trục Đông - Tây sớm hơn dự kiến. Ảnh minh hoạ. Ảnh: V.LONG

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại - du lịch, nông nghiệp, mở ra không gian phát triển mới, Bộ Xây dựng cho rằng việc nghiên cứu quy hoạch tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị như Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa là cần thiết.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây kết trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Trường hợp tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu đầu tư sớm tuyến cao tốc để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền tỉnh Lâm Đồng rà soát, nghiên cứu cập nhật bổ sung trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở triển khai đầu tư.

Trong quá trình trên, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lâm Đồng khi nghiên cứu quy hoạch, đầu tư tuyến cao tốc trên.