Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng 29/03/2026 09:49

(PLO)- Dịch tay chân miệng tăng gấp 5 lần cùng nhiều ca nặng, Bộ Y tế đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế khẩn trương tăng cường công tác khám, thu dung và điều trị bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc gửi các Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc về việc tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát bệnh tay chân miệng.

Theo đó, trong gần ba tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có bốn ca tử vong. Con số này cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025, thời điểm chỉ ghi nhận 4.900 trường hợp bệnh.

Đáng chú ý, riêng khu vực phía Nam đã ghi nhận tới 18.031 trường hợp, chiếm 71,9% tổng số ca mắc trên cả nước. Số trường hợp mắc bệnh thường gặp ở nhóm trẻ 1-5 tuổi, chiếm 92,7%.

Lượng bệnh nhi đến khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tăng nhanh, nhất là tại các bệnh viện nhi tuyến cuối ở khu vực phía Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong đó có nhiều ca bệnh nặng.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tăng cường các biện pháp truyền thông gián tiếp qua loa đài, website, fanpage, tờ rơi, poster và truyền thông trực tiếp. Mục tiêu của hoạt động này là để người nhà người bệnh, nhân viên y tế, học viên và sinh viên hiểu rõ về căn bệnh tay chân miệng, bao gồm các tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, lứa tuổi thường gặp, biểu hiện chính, các biến chứng cũng như cách phòng bệnh...

Các cơ sở khám chữa bệnh phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư và thiết bị y tế để bảo đảm luôn sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh.

Song song đó, các đơn vị cần tổ chức tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng theo quy định của Bộ Y tế cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám và điều trị. Các y bác sĩ phải thực hiện khám bệnh, phân loại, thu dung, điều trị và cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng.

Đối với công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị tăng cường việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ tuân thủ các quy định, quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải của cơ sở khám chữa bệnh đúng quy định. Hoạt động này nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng lây nhiễm chéo, không để xảy ra ổ dịch ngay trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Cạnh đó, các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.