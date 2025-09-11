Các loại rau củ giàu nitrat giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch 11/09/2025 14:53

(PLO)- Ăn rau xanh mỗi ngày có thể là 'liều thuốc tự nhiên' giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm tới 1/4 nguy cơ mắc bệnh tim.

Podcast:

Podcast: Các loại rau củ giàu nitrat giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo The Times of India, rất nhiều người lo lắng về huyết áp hoặc tiền sử bệnh tim trong gia đình và thường được khuyên nên ăn nhiều “rau xanh”. Nhưng không chỉ nhờ chất xơ hay chất chống oxy hóa, trong các loại rau lá và củ còn có một phân tử mạnh mẽ gọi là nitrat.

Khi vào cơ thể, nitrat chuyển hóa thành nitric oxide, một loại khí giúp mạch máu giãn nở, cải thiện tuần hoàn máu và giữ huyết áp ổn định. Điều này đặc biệt quan trọng vì huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ phổ biến và âm thầm dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nghiên cứu chỉ ra nitrat giảm nguy cơ bệnh tim tới 12%

Một nghiên cứu kéo dài 23 năm trên hơn 50.000 người tại Đan Mạch đã tìm hiểu liệu việc ăn rau giàu nitrat có thực sự làm thay đổi nguy cơ mắc bệnh tim hay không. Kết quả cho thấy, những người ăn nhiều rau chứa nitrat nhất (tương đương một cốc rau lá mỗi ngày) có huyết áp thấp hơn và giảm 12–26% nguy cơ mắc bệnh tim. Đây không phải chỉ là lý thuyết, mà dựa trên dữ liệu thực tế theo dõi chế độ ăn và tình trạng sức khỏe qua nhiều năm.

Tác động rõ rệt nhất là ở bệnh bệnh động mạch ngoại biên, nhưng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ cũng giảm đáng kể.

Cơ chế hoạt động của nitrat trong cơ thể

Nitrat từ rau củ khác hẳn với nitrat trong thịt chế biến sẵn. Nitrat tự nhiên từ rau củ được cơ thể chuyển thành nitric oxide, giống chất được giải phóng khi tập thể dục để giãn mạch. Nitric oxide giúp giãn thành mạch máu, giảm huyết áp, làm động mạch bớt cứng, cải thiện tuần hoàn đến tim, não và cơ bắp, thậm chí còn giúp giảm đông máu và viêm – hai yếu tố gây hại cho tim mạch.

Không chỉ giàu vitamin, rau xanh còn chứa nitrat, phân tử kỳ diệu giúp cải thiện tuần hoàn máu, ổn định huyết áp và bảo vệ trái tim khỏi nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chỉ cần một cốc rau lá xanh hoặc một ly nước ép củ dền cũng đủ để tăng lượng nitric oxit, giúp hạ huyết áp tâm thu và hỗ trợ sức khỏe mạch máu.

Các loại rau giàu nitrat

- Thực phẩm có hàm lượng nitrat cao nhất (> 2.500 mg/kg): Cần tây, cải xoong, xà lách, củ dền, rau bina (rau chân vịt), cải arugula.

- Rau củ có hàm lượng nitrat cao (1.000–2.500 mg/kg): Cải thảo, thì là tây (fennel), tỏi tây, ngò tây, củ cần tây.

- Rau củ nitrat trung bình (500–1.000 mg/kg): bắp cải, củ cải, thì là.

- Rau củ có hàm nitrat thấp (200–500 mg/kg): Bông cải xanh, cà rốt, súp lơ trắng, dưa chuột, bí ngô. Ngay cả ở mức thấp, những loại rau này vẫn là lựa chọn lành mạnh, cung cấp nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.

Lợi ích toàn diện cho tim mạch

Ngoài việc hạ huyết áp, rau giàu nitrat còn giúp giảm xơ vữa động mạch, ổn định nhịp tim, giảm viêm, ngăn ngừa suy tim và đột quỵ, hỗ trợ hồi phục thể lực và tăng sức bền.