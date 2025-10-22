Các xã, phường bị bão Thần Gió tác động, nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Người dân Đà Nẵng, Huế đưa ô tô đi tránh lũ

Sáng 22-10, người dân tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng chủ động đưa ô tô đến các vị trí cao để tránh ngập nước.

Rút kinh nghiệm từ những trận bão trước, các vị trí có cây to, nhiều ô tô "trú tạm" bị cây đổ đè trúng, lần này người dân chọn những vị trí cao ráo, thông thoáng, an toàn hơn.

Người dân đưa ô tô đến bãi xe thông thoáng. Ảnh: TN

Trên đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người đưa ô tô lên vỉa hè, chọn vị trí không có cây xanh, đỗ tạm.

Tương tự, tại phường Sơn Trà, nơi tập trung nhiều khu chung cư nhà ở xã hội, thương mại, hàng trăm người dân cũng sớm đưa xe đến gửi ở các bãi tạm gần nhà, công viên.

Khu vực xung quanh cầu Thuận Phước được xem là nơi an toàn, tránh ngập nước. Các bãi giữ xe, bãi đất trống có địa hình cao đã kín phương tiện trong sáng nay.

Khu vực cầu Thuận Phước được xem là nơi an toàn. Ảnh: TN

Tháng 10-2022, khu vực vòng xuyến Mẹ Nhu là nơi an toàn khi mưa lớn gây chia cắt nhiều tuyến phố. Từ sáng nay, người dân bắt đầu đưa ô tô, xe tải đến đậu tại đây.

Anh Nguyễn Huy, ngụ đường Tôn Đản, khu vực thường ngập sâu khi mưa lớn, cho biết đã chủ động đưa ô tô ra khu hành chính để tránh bị ngâm nước khi bão đổ bộ.

“Nhiều đợt mưa trước, khu vực thấp, nhiều người không kịp dời xe nên bị hư hỏng, phải gọi cứu hộ. Nghe tin bão này mưa lớn liên tục, tôi đưa xe đi sớm cho yên tâm”- anh Huy nói.

Người dân di chuyển ô tô đến các vị trí cao ráo. Ảnh: TN

Ô tô, xe tải đỗ tạm tại khu vực vòng xuyến Mẹ Nhu. Ảnh: TN

Trước thông tin dự báo về đợt mưa lũ lịch sử, từ sáng đến trưa 22-10, nhiều người dân TP Huế đã chủ động đưa ô tô đến các vị trí cao để gửi nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Anh Nguyễn Văn Đình (31 tuổi, ngụ phường An Cựu) cho biết anh phải đem xe đi tránh lũ tại khu vực công viên khu trung tâm hành chính TP Huế.

Công viên khu vực trung tâm hành chính được nhiều người đưa xe đến tránh lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

"Gia đình tôi dựa vào các mốc lũ của những năm gần đây để tìm vị trí đỗ xe cho phù hợp, hy vọng an toàn"- anh Đình chia sẻ.

Để hỗ trợ người dân, Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh TP Huế thông báo đã tích hợp chức năng "bản đồ gợi ý các đường đỗ xe trong mùa ngập lụt" lên ứng dụng Hue-S.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên tải, thường xuyên truy cập mục "Thời tiết thiên tai" trên Hue-S để cập nhật thông tin kịp thời, chủ động ứng phó với tình hình.

Người dân đưa ô tô đi tránh ngập lụt. Ảnh: NGUYỄN DO

Đồng thời, trong trường hợp nước sông Hương đạt mức báo động 2, Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường An Cựu sẽ mở cửa bãi đỗ xe, hỗ trợ người dân đưa xe đến tránh lũ hoàn toàn miễn phí. Đây là bãi đỗ xe có cốt nền cao, sức chứa khoảng 1.200 ô tô và 8.000 xe máy.

Ngoài ra, người dân có thể chủ động đưa xe đến các vị trí cao khác như khu vực công viên tại khu hành chính tập trung thành phố Huế, các bãi đỗ xe trong khu vực Đại nội Huế.

THANH NHẬT- NGUYỄN DO