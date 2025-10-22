Các xã, phường bị bão Thần Gió tác động, nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Trưa 22-10, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) có thông tin các xã, phường có nguy cơ chịu tác động của bão Thần Gió (bão số 12, bão Fengshen).
Sáng 22-10, người dân tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng chủ động đưa ô tô đến các vị trí cao để tránh ngập nước.
Rút kinh nghiệm từ những trận bão trước, các vị trí có cây to, nhiều ô tô "trú tạm" bị cây đổ đè trúng, lần này người dân chọn những vị trí cao ráo, thông thoáng, an toàn hơn.
Trên đường Nguyễn Tất Thành, nhiều người đưa ô tô lên vỉa hè, chọn vị trí không có cây xanh, đỗ tạm.
Tương tự, tại phường Sơn Trà, nơi tập trung nhiều khu chung cư nhà ở xã hội, thương mại, hàng trăm người dân cũng sớm đưa xe đến gửi ở các bãi tạm gần nhà, công viên.
Khu vực xung quanh cầu Thuận Phước được xem là nơi an toàn, tránh ngập nước. Các bãi giữ xe, bãi đất trống có địa hình cao đã kín phương tiện trong sáng nay.
Tháng 10-2022, khu vực vòng xuyến Mẹ Nhu là nơi an toàn khi mưa lớn gây chia cắt nhiều tuyến phố. Từ sáng nay, người dân bắt đầu đưa ô tô, xe tải đến đậu tại đây.
Anh Nguyễn Huy, ngụ đường Tôn Đản, khu vực thường ngập sâu khi mưa lớn, cho biết đã chủ động đưa ô tô ra khu hành chính để tránh bị ngâm nước khi bão đổ bộ.
“Nhiều đợt mưa trước, khu vực thấp, nhiều người không kịp dời xe nên bị hư hỏng, phải gọi cứu hộ. Nghe tin bão này mưa lớn liên tục, tôi đưa xe đi sớm cho yên tâm”- anh Huy nói.
Trước thông tin dự báo về đợt mưa lũ lịch sử, từ sáng đến trưa 22-10, nhiều người dân TP Huế đã chủ động đưa ô tô đến các vị trí cao để gửi nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Anh Nguyễn Văn Đình (31 tuổi, ngụ phường An Cựu) cho biết anh phải đem xe đi tránh lũ tại khu vực công viên khu trung tâm hành chính TP Huế.
"Gia đình tôi dựa vào các mốc lũ của những năm gần đây để tìm vị trí đỗ xe cho phù hợp, hy vọng an toàn"- anh Đình chia sẻ.
Để hỗ trợ người dân, Trung tâm Giám sát- điều hành đô thị thông minh TP Huế thông báo đã tích hợp chức năng "bản đồ gợi ý các đường đỗ xe trong mùa ngập lụt" lên ứng dụng Hue-S.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên tải, thường xuyên truy cập mục "Thời tiết thiên tai" trên Hue-S để cập nhật thông tin kịp thời, chủ động ứng phó với tình hình.
Đồng thời, trong trường hợp nước sông Hương đạt mức báo động 2, Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường An Cựu sẽ mở cửa bãi đỗ xe, hỗ trợ người dân đưa xe đến tránh lũ hoàn toàn miễn phí. Đây là bãi đỗ xe có cốt nền cao, sức chứa khoảng 1.200 ô tô và 8.000 xe máy.
Ngoài ra, người dân có thể chủ động đưa xe đến các vị trí cao khác như khu vực công viên tại khu hành chính tập trung thành phố Huế, các bãi đỗ xe trong khu vực Đại nội Huế.
- Quảng Trị
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (16 xã/phường): Hòa Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Trạch, Tân Gianh, Bắc trạch, Nam Trạch, Hoàn Lão, Nam trạch, P. Đồng Thuận, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, P. Đồng Hới, Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (41 xã/phường): Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; A Dơi, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Gianh, Phong Nha, Tuyên Lâm; Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, P. Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn...
+ Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (40 xã/phường): Ái Tử, Ba Lòng, Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, Đồng Hới, Đồng Lê, Đồng Sơn, Đồng Thuận, Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.
- TP Huế
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (15 xã/phường): Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây- Lăng Cô.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ( 14 xã/phường): A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Hương Thủy, Lộc An, Phú Lộc là những xã/phường có nguy cơ cao...
+ Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (gần 30 xã/phường): Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).
- TP Đà Nẵng
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (22 phường/xã): Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Phú, Bàn Thạch, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp, Tam Kỳ, Hương Trà.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (31 xã/phường): Hải Vân, Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Đồng Dương, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Trà My, Trà Liên, Phú Ninh, Đức Phú, Núi Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà My, Trà Tập, Trà Leng.
+ Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (27 xã/phường): Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn; Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch
- Tỉnh Quảng Ngãi
+ Nguy cơ gió bão mạnh các xã (5 phường/xã) thuộc phía Bắc tỉnh: Vạn Tường, Đông Sơn, Bình Sơn, Tịnh Khê, An Phú.
+ Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (31 xã/phường): chủ yếu xảy ra ở vùng núi Quảng Ngãi cũ): Khu vực huyện cũ Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long). Cụ thể các xã Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Kon Plong, Măng Bút, Ngọc Linh, Xốp, Đắk Man, Đắk Blo, Măng Ri.
+ Nguy cơ ngập lụt:
Các xã/phường: Thiện Tín, Nghĩa Hành, Vệ Giang, Long Phụng, Đình Cương, Đức Phổ, Trà Câu, xã Bình Sơn, Bình Minh, Bình chương, Bình Dương, Nghĩa Giang, Trường Giang, Tịnh Khê, Mỏ Cày, Long Phụng, Mộ Đức, Đình Cương, Nghĩa Hành, Sơn Linh, Sơn Hạ, Trường Sơn, Sơn Tây Hạ, Tư Nghĩa, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Trà Giang, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, An Phú, Đông Sơn, Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Ấn Tây.