Cam kết thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào ngày 19-12 02/11/2025 21:32

(PLO)- Qua kiểm tra tiến độ xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu "đã hứa là phải làm, đã cam kết là phải hoàn thành".

Ngày 2-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh có buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phải hoàn thành đúng tiến độ

Báo cáo với Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, hiện đoạn tuyến dài hơn 18km của dự án, tổng sản lượng thi công đã đạt hơn 70% giá trị hợp đồng đã ký. Nhiều hạng mục then chốt đã cơ bản hoàn thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nghe đơn vị thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu báo cáo tiến độ xây dựng. Ảnh: Vũ Hội

"Để thực hiện mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19-12 tới đây theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị để thi công tăng ca, làm ngày, làm đêm. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án", chủ đầu tư cho biết thêm.

Về phía địa phương, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh Đồng Nai cũng thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, đồng thời chỉ đạo những đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao toàn bộ phần diện tích mặt bằng còn lại, phục vụ triển khai nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu.

Phát biểu chỉ đạo tại công trường các dự án khi đi kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư, nhà thầu đã khắc phục các khó khăn để cơ bản đảm bảo tiến độ các dự án. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải tập trung để đảm bảo tiến độ các dự án.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, các nhà thầu phải tuyệt đối giữ cam kết hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Đã hứa là phải làm, đã cam kết là phải hoàn thành. Đây là giai đoạn nước rút, phải dồn toàn lực, làm đến đâu chắc đến đó, vận dụng triệt để kinh nghiệm thực tế để thực hiện.

Đồng thời, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng yêu cầu các nhà thầu phải tập kết đủ nguồn nguyên, vật liệu thi công, đặc biệt là nguồn đá xây dựng phục vụ thi công Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

"Phải tập kết đủ 100% nguồn đá xây dựng về công trường. Miền Nam đang chuẩn bị bước vào mùa khô, khi thời tiết thuận lợi là phải làm ngày, làm đêm để đảm bảo tiến độ dự án" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Sân bay Long Thành: Làm đến đâu đẹp đến đó

Đối với Dự án Sân bay Long Thành, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tiến độ các gói thầu hiện cơ bản đáp ứng tiến độ.

Trong đó, hạng mục thi công các tuyến kỹ thuật (công trình ngầm xây dựng dưới mặt đất để chứa các dây cáp, đường ống kỹ thuật) là hạng mục thi công phức tạp hiện đã hoàn thành khoảng 19,7km trên tổng số khoảng 21,7km toàn dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tiến độ xây dựng Sân bay Long Thành. Ảnh: Vũ Hội

Cùng với đó, tiến độ thi công lắp đặt các thiết bị tại công trình nhà ga hành khách cũng đang được triển khai thi công đồng bộ. Phải giữ đúng cam kết hoàn thành các dự án.

ACV cũng cam kết để thực hiện mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh vào ngày 19-12-2025, các nhà thầu làm đến đâu gọn gàng, sạch đẹp đến đó vì thời gian còn lại là không nhiều.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV phải tập trung hoàn thiện phần đường dẫn từ tuyến đường T1 đến khu vực nhà ga hành khách cũng như 2 đường cất, hạ cánh của Sân bay Long Thành, đảm bảo thẩm mỹ làm đến đâu đẹp đến đó.

"Đường cất, hạ cánh thứ 2 cũng phải cơ bản hoàn thành trước ngày 19-12-2025” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu.