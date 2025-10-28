Cấm xe tải nặng, xe khách trên 29 chỗ chạy làn 1 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cục Đường bộ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Theo đó, đoạn Nội Bài - Yên Bái (từ Km0+00 đến Km123+080), làn 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ; làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.
Đoạn trên cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên làn số 1, làn 2 không phân biệt theo loại phương tiện.
Tại các vị trí hầm chui Quốc lộ 2 (Km0+080 - Km0+840), cầu vượt sông Hồng (Km76+600 - Km78+640) và cầu vượt sông Lô (Km47+350 - Km48+550), xe chỉ được phép lưu thông tốc độ tối đa cho phép là 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Ở các đoạn này, làn 1 cũng cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi.
Xe đang lưu thông ở làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó trở lại làn 2; khi chuyển làn phải giữ khoảng cách an toàn.
Cục Đường bộ giao các đơn vị liên quan bố trí biển báo phân làn, biển tốc độ tối đa - tối thiểu trên từng làn (gắn trên giá long môn hoặc cần vươn), sơn tốc độ trên mặt đường tại các nút giao đầu vào để nhắc lại thông tin.
Trong trường hợp sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, đơn vị quản lý được phép lắp đặt biển hạn chế tốc độ tạm thời nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Phương án tổ chức giao thông này sẽ được thí điểm trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 10-11.
Cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 245 km, đưa vào khai thác từ năm 2014 do VEC quản lý. Tuyến gồm đoạn Nội Bài – Yên Bái quy mô 4 làn xe, đoạn Yên Bái – Lào Cai chỉ 2 làn xe, không có dải phân cách.