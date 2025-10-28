Cấm xe tải nặng, xe khách trên 29 chỗ chạy làn 1 cao tốc Nội Bài - Lào Cai 28/10/2025 14:20

(PLO)- Cơ quan chức năng thí điểm tổ chức giao thông mới trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai từ ngày 10-11.

Cục Đường bộ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, đoạn Nội Bài - Yên Bái (từ Km0+00 đến Km123+080), làn 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ; làn 2 (sát làn dừng khẩn cấp) tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Đoạn trên cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên làn số 1, làn 2 không phân biệt theo loại phương tiện.

Tại các vị trí hầm chui Quốc lộ 2 (Km0+080 - Km0+840), cầu vượt sông Hồng (Km76+600 - Km78+640) và cầu vượt sông Lô (Km47+350 - Km48+550), xe chỉ được phép lưu thông tốc độ tối đa cho phép là 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Ở các đoạn này, làn 1 cũng cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg và xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có đoạn được đầu tư mỗi bên hai làn xe, nhưng có đoạn chỉ có hai làn xe chạy. Ảnh: V.LONG

Xe đang lưu thông ở làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó trở lại làn 2; khi chuyển làn phải giữ khoảng cách an toàn.

Cục Đường bộ giao các đơn vị liên quan bố trí biển báo phân làn, biển tốc độ tối đa - tối thiểu trên từng làn (gắn trên giá long môn hoặc cần vươn), sơn tốc độ trên mặt đường tại các nút giao đầu vào để nhắc lại thông tin.

Trong trường hợp sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, đơn vị quản lý được phép lắp đặt biển hạn chế tốc độ tạm thời nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Phương án tổ chức giao thông này sẽ được thí điểm trong thời gian 1 tháng, bắt đầu từ ngày 10-11.