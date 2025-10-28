Cấm xe tải nặng, xe khách trên 29 chỗ chạy làn 1 cao tốc TP.HCM - Trung Lương 28/10/2025 14:59

Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông, phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo đó, làn số 1 (sát dải phân cách giữa) cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 80 km/giờ (tăng từ 60 lên 80 km/giờ so với hiện hành); làn số 2 (sát làn dừng khẩn cấp) có tốc độ tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Người lái xe không được chạy quá tốc độ tối đa hoặc dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo và sơn kẻ mặt đường.

Làn 1 cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn lưu thông, bao gồm: xe tải thông dụng (trừ ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép - xe bán tải, ô tô tải VAN); xe tải chuyên dùng (trừ ô tô chở tiền); xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo moóc và xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: HUỲNH DU

Làn 2 không phân biệt theo loại phương tiện. Các phương tiện đang lưu thông trên làn 2 nếu cần vượt xe khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình chuyển làn, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau, có tín hiệu báo trước và bảo đảm an toàn. Người lái xe phải chịu trách nhiệm về hành vi chuyển làn, vượt xe của mình nếu gây tai nạn giao thông.

Theo quyết định của Cục Đường bộ, thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 27-10. Trước 10 ngày hết thời hạn thí điểm, Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông chính thức để thay thế.

Ngoài các quy định trên, Cục Đường bộ giao Khu Quản lý đường bộ IV kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng phương án, điều chỉnh khi cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhưng không bao gồm việc tăng tốc độ khai thác trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.