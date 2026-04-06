Căn bệnh khiến 25.000 người Việt tử vong mỗi năm, nhiều hơn tai nạn giao thông 06/04/2026 17:02

(PLO)- Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính gây hơn 25.000 người Việt tử vong, cao hơn số người chết do tai nạn giao thông.

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới 7-4 và Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, ngày 6-4, tại Hội trường 26-3 (Trung ương Đoàn, Hà Nội), Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp Công ty CP Dược phẩm Hoa Linh tổ chức chương trình giao lưu thanh niên tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe với chủ đề Lá phổi xanh - Sống an lành.

Chương trình thu hút hơn 200 hội viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn Hà Nội cùng sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ.

Anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Phát biểu khai mạc, anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, cho biết ô nhiễm không khí đang khiến các bệnh về đường hô hấp ngày càng phổ biến, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi.

Theo anh Việt, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành gánh nặng ngày càng lớn tại Việt Nam.

Hiện khoảng 10% dân số, tương đương 10 triệu người, mắc COPD. Mỗi năm, căn bệnh này gây hơn 25.000 ca tử vong, cao hơn số người chết do tai nạn giao thông.

“Đáng lo ngại, từ 65% đến 80% bệnh nhân trong cộng đồng chưa được chẩn đoán, dẫn đến bỏ lỡ ‘thời điểm vàng’ trong điều trị. Đây thực sự là một ‘dịch bệnh thầm lặng’ trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng và tỷ lệ hút thuốc lá còn cao” - anh Việt nói.

Tại chương trình, các chuyên gia đã cung cấp cho thanh niên, sinh viên nhiều kiến thức và kỹ năng bảo vệ sức khỏe hô hấp như nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh hô hấp, xây dựng thói quen sống lành mạnh, tăng cường vận động, hạn chế tiếp xúc với khói bụi và chủ động thăm khám khi có biểu hiện bất thường.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua chương trình, mỗi bạn trẻ sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về phòng, chống các bệnh đường hô hấp, nhất là trong thời điểm giao mùa và mùa hè nắng nóng sắp tới.

Tại chương trình, các chuyên gia đã cung cấp cho thanh niên, sinh viên nhiều kiến thức và kỹ năng bảo vệ sức khỏe hô hấp. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Theo anh Hoàng Tuấn Việt, thanh niên không chỉ cần chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân mà còn phải phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền, lan tỏa lối sống lành mạnh. Với lợi thế năng động, sáng tạo, dễ tiếp cận công nghệ và mạng xã hội, thanh niên có thể trở thành cầu nối đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng.

“Bảo vệ lá phổi không chỉ là bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn là bảo vệ tương lai của cộng đồng. Mỗi bạn trẻ cần bắt đầu từ những hành động cụ thể như giữ gìn môi trường sống, rèn luyện thể chất, nâng cao sức đề kháng và tích cực tham gia các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng” - anh Việt nhấn mạnh.