Cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiều đêm không ngủ, có những lúc 'chạy nước rút' trước 'giờ G' 18/10/2025 19:57

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng cần đóng vai 'nhạc trưởng', làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy (18-10-1930 – 18-10-2025); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy. Ảnh: NHÂN DÂN

Những người vẫn ngày ngày “giữ lửa” kỷ cương

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 95 năm qua, biết bao lượt cán bộ văn phòng cấp ủy đã hy sinh, chịu đựng gian khổ, giữ đúng nguyên tắc, giữ trọn kỷ luật, nhận phần khó về mình để công việc của Đảng thông suốt.

Có những cống hiến không được nhắc tới trong văn bản nhưng in đậm trong chất lượng quyết định; có nhiều đêm không ngủ, có nhiều Chủ Nhật, ngày lễ vẫn đi làm, có những thời gian “chạy nước rút” trước “giờ G” để một công văn kịp phát hành, một văn kiện ra đời đúng hạn, một hội nghị thành công, một chủ trương kịp đi vào cuộc sống...

Tổng Bí thư bày tỏ lòng sự cảm ơn sâu sắc đối với những cán bộ hết lòng vì công việc, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể, vì cái chung. Ông cũng ghi nhận và tri ân cống hiến của các thế hệ đi trước; trân trọng những người vẫn ngày ngày “giữ lửa” kỷ cương, chu đáo, khiêm nhường mà hiệu quả và là tấm gương sáng cho người thế hệ hôm nay học tập.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số”, từ “giấy tờ phân tán” sang “dữ liệu thống nhất, liên thông, an toàn”, từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả”.

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng hành động theo ba định hướng lớn. Bao gồm sớm số hóa toàn diện vòng đời văn bản, hồ sơ công việc; chữ ký số - lịch số - giao việc số - báo cáo số; xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung, bảo đảm bảo mật - an toàn - bền vững.

Cùng với đó, chuẩn hóa quy trình theo nguyên tắc “một lần nhập - dùng nhiều lần”, rút ngắn thời gian xử lý, truy xuất nhanh, chính xác; lấy mức độ hài lòng của cơ quan, của nhân dân là thước đo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên số, xã hội số, kinh tế số, đòi hỏi hệ thống văn phòng cấp ủy chuyển từ “quy trình thủ công” sang “quy trình số”, từ “thói quen xử lý sự vụ” sang “quản trị theo kết quả”... Ảnh: NHÂN DÂN

Ông cũng lưu ý phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng về kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin, phân tích tổng hợp; kết hợp kỷ luật sắt với sáng tạo mềm để tham mưu ngắn gọn - đúng việc - đúng lúc - dễ thực thi.

Thực hiện vai trò "nhạc trưởng"

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện 6 nhiệm vụ, trong đó cần đóng vai “nhạc trưởng”, làm gương mẫu mực cho toàn hệ thống văn phòng cấp ủy và văn phòng của cả hệ thống chính trị.

Khi tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng cần nêu rõ vấn đề, nêu đúng phương án, nêu đủ nguồn lực, nêu kỹ lộ trình, nêu rõ trách nhiệm.

Đặc biệt, xây dựng chuẩn mực nghiệp vụ thống nhất từ Trung ương đến cơ sở như mẫu hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình, đo lường thời gian - chất lượng - chi phí; đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ.

Xây dựng văn hóa chất lượng của công việc, của văn bản. Xây dựng văn hóa nêu gương: lãnh đạo, quản lý nói đi đôi với làm, chấp hành kỷ luật thông tin, giữ bí mật tài liệu, tôn trọng sự thật; đề cao tinh thần hợp tác liên thông giữa các cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng cần chuẩn bị thật tốt công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Với bề dày truyền thống 95 năm của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng các cấp ủy, với tinh thần, ý thức, trách nhiệm Đảng viên và của người lao động, Tổng Bí thư tin tưởng toàn thể các cán bộ làm công tác Văn phòng trong hệ thống cấp ủy sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, giữ vững và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” của Văn phòng Trung ương Đảng.