Cận cảnh 5 mẫu SUV từ bình dân đến hạng sang chuẩn bị trình làng 30/03/2026 14:18

(PLO)- Thị trường ô tô tại Ấn Độ đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với hàng loạt mẫu SUV mới từ các thương hiệu nội địa và quốc tế chuẩn bị trình làng.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu SUV mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong những tuần tới.

Toyota eBella

Mẫu SUV đầu tiên là chiếc xe điện eBella của Toyota. Đây là phiên bản được xây dựng trên nền tảng HEARTECT-e tương tự mẫu eVitara của Maruti Suzuki. Xe trang bị bộ pin 49 kWh, công suất 144 PS và mô-men xoắn 189 Nm với phạm vi hoạt động 440 km.

Phiên bản pin 61 kWh cho công suất 174 PS và mô-men xoắn 189 Nm, phạm vi hoạt động đạt 543 km. Toyota eBella sở hữu nhiều tính năng hiện đại như màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 10,1 inch, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và hệ thống âm thanh JBL 10 loa.

MG Majestor

MG đã ra mắt mẫu SUV đầu bảng Majestor vào tháng 2 năm nay nhưng chưa công bố giá chính thức. Đây là dòng SUV cỡ lớn thuộc phân khúc D+ với nội thất bọc da, ghế massage chỉnh điện và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 (ADAS).

Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.0 lít, sản sinh công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm.

Taigun Facelift

Volkswagen dự kiến sớm tung ra phiên bản nâng cấp của Taigun sau khi mẫu Kushaq đã ra mắt. Mẫu SUV này thay đổi thiết kế ở đèn pha, lưới tản nhiệt, đèn hậu và mâm hợp kim mới.

Xe có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số sàn hoặc số tự động 8 cấp mới. Ngoài ra, phiên bản động cơ TSI 1.5 lít cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số DSG 7 cấp.

Nissan Tekton

Nissan chuẩn bị ra mắt mẫu SUV Tekton tại thị trường Ấn Độ. Thiết kế của xe lấy cảm hứng từ dòng Nissan Patrol danh tiếng. Tekton dự kiến có các tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, 1.3 lít và phiên bản hybrid 1.8 lít.

Mẫu xe này đã nhiều lần lộ diện trên đường chạy thử và sẽ sớm ra mắt trong vài tuần tới.

Sierra EV

Mẫu SUV cuối cùng là Sierra EV của hãng Tata. Phiên bản điện này gần như đã sẵn sàng sản xuất và dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Sierra EV cung cấp tùy chọn bộ pin 65 kWh và 75 kWh, đi kèm cấu hình dẫn động bốn bánh (AWD) hoặc dẫn động cầu sau (RWD).