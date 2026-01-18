Cần Thơ: Bắt giữ thanh niên có biểu hiện ngáo đá, đột nhập trái phép vào trụ sở công an 18/01/2026 20:14

(PLO)- 1 thanh niên ở Cần Thơ có biểu hiện ngáo đá, đang đột nhập trái phép vào trụ sở công an thì bị tổ tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Ngày 18-1, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Phú Lợi đang củng cố hồ sơ xử lý thanh niên dương tính ma tuý đột nhập trái phép vào trụ sở công an.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát 113 – Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Cần Thơ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Phú Lợi. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Nhớ (27 tuổi, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ) đang đột nhập trái phép vào trụ sở Khối Cảnh sát (Công an TP Cần Thơ) tại phường Phú Lợi.

Thanh niên ở Cần Thơ có biểu hiện ngáo đá đột nhập trái phép vào trụ sở công an

Lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời và bắt giữ thanh niên. Ảnh: CA

Tại thời điểm phát hiện, Nhớ dấu hiệu ngáo đá: kích động mạnh, không làm chủ được hành vi. Nhận định Nhớ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, khống chế và bắt giữ, sau đó bàn giao cho Công an phường Phú Lợi tiếp tục xử lý theo quy định.

Kết quả test nhanh cho thấy Nhớ dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an phường Phú Lợi đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.