Cản trở lực lượng chữa cháy có thể bị phạt đến 50 triệu đồng 27/11/2025 14:43

Ngày 27-11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức xử phạt mới đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Nghị quyết được xây dựng dựa trên Nghị định 106/2025. Theo đó, những hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến cháy nổ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản đều được nâng mức phạt.

Mức phạt tối đa 50 triệu đồng với cá nhân, 100 triệu đồng với tổ chức được áp dụng cho các hành vi nghiêm trọng. Những hành vi ít nghiêm trọng, không trực tiếp gây cháy nổ sẽ vẫn giữ mức phạt hiện hành.

Theo Nghị quyết, 69 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC sẽ bị tăng mức phạt so với Nghị định 106.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính (Hà Nội) khiến hơn chục người thiệt mạng, tháng 5-2024. Ảnh minh hoạ: PHI HÙNG

Trong đó, 30 hành vi được nâng mức phạt lên 1,5 lần; 39 hành vi mang tính cố ý, mức độ nghiêm trọng cao hoặc trực tiếp gây cháy nổ được áp mức phạt tối đa.

Các hành vi bị phạt nặng 40-50 triệu đồng, bao gồm hàn, cắt kim loại mà không đảm bảo an toàn PCCC; tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ; san, chiết, nạp chất cháy nổ không đúng nơi quy định; không bảo đảm an toàn khi bốc dỡ, bơm chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy nổ khỏi phương tiện giao thông.

Mức phạt này còn áp dụng với các hành vi như thi công xây dựng, sản xuất hoặc đóng mới phương tiện thuộc diện phải thẩm định thiết kế PCCC nhưng chưa được cơ quan chức năng thẩm định; không trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng chuyên ngành; không đưa phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ vào trực; hoặc không duy trì khoảng cách an toàn PCCC giữa các công trình.

Khung phạt 30-50 triệu đồng cũng áp dụng cho các hành vi lợi dụng chữa cháy để xâm phạm lợi ích Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở lực lượng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, việc không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC, tẩy xóa, sửa chữa giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy cũng bị xử phạt 32-48 triệu đồng.

Ở mức thấp hơn là mức phạt 1,5 - 3 triệu đồng, Nghị quyết áp dụng cho hành vi trang bị phương tiện chữa cháy không bảo đảm quy định. Riêng việc không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC có thể bị phạt đến 4,5 triệu đồng.