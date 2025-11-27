Hà Nội: Nhiều trường mầm non học phí trên 5 triệu đồng/tháng 27/11/2025 11:37

(PLO)- Từ năm 2026, nhiều trường mầm non ở Hà Nội có mức học phí lên tới hơn 5 triệu đồng/tháng như Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non 20-10, Mầm non Việt Hưng, Mầm non Việt Triều Hữu nghị…

Sáng 27-11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí mới đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao và các trường công lập do đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập trên địa bàn, áp dụng cho năm học 2025-2026.

Theo nghị quyết, các mức học phí được tính theo tháng đối với hình thức học trực tiếp. Học trực tuyến sẽ thu 75% mức học phí trực tiếp.

Ở bậc mầm non, mức thu cao nhất lên tới 5,1 triệu đồng/tháng, áp dụng tại một số nhóm nhà trẻ và mẫu giáo của các trường như Mầm non đô thị Sài Đồng, Mầm non 20-10, Mầm non Việt Hưng, Mầm non Việt Triều Hữu nghị…

Nhiều trường mầm non tại Hà Nội có mức thu học phí trên 5 triệu đồng/tháng trong năm học 2025-2026. Ảnh: PHI HÙNG

Cụ thể, Trường Mầm non Đô thị Sài Đồng có mức thu lớp học nhà trẻ từ 12–18 tháng tuổi 5,1 triệu đồng/tháng, lớp học trẻ 18–36 tháng tuổi 4,3 triệu đồng/tháng, lớp mẫu giáo 4,3 triệu đồng/tháng;

Trường Mầm non 20-10, lớp Nhà trẻ và mẫu giáo đều có mức thu 5,1 triệu đồng/tháng; Mầm non Việt Hưng lớp Nhà trẻ 3,8 triệu/tháng, lớp mẫu giáo 3,8 triệu (3 buổi tiếng Anh/tuần) hoặc 5,1 triệu (5 buổi tiếng Anh/tuần).

Trường Mầm non B, lớp nhà trẻ mức thu từ 4,3–4,5 triệu/tháng; mẫu giáo từ 3,3–4,8 triệu tùy số buổi tiếng Anh.

Trường Mầm non Mai Dịch, lớp nhà trẻ có mức thu từ 3,8–4 triệu/tháng, lớp mẫu giáo có mức thu từ 4–4,6 triệu/tháng.

Khối tiểu học và THCS mức học phí dao động từ 3,3 đến 5,5 triệu đồng/tháng. Trong đó, bậc tiểu học, mức học phí phổ biến từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, còn bậc THCS, mức thu dao động từ 3,3-4,4 triệu đồng/tháng. Cụ thể:

Trường THPT chất lượng cao, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức học phí cao nhất 6,1 triệu đồng/tháng.

Trường THPT Lê Lợi có mức thu ở lớp thường là 3 triệu/tháng, lớp tăng cường tiếng Anh 3,9 triệu/tháng.

Trường THCS Chu Văn An có mức thu 4,2 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường do đại học, viện nghiên cứu thành lập mức thu học phí cụ thể như sau: THCS Năng khiếu ĐH Sư phạm là 4 triệu đồng/tháng; THPT chuyên ĐH Sư phạm là 3,2 triệu đồng/tháng.

THCS–THPT Nguyễn Tất Thành thì cấp THCS có mức thu là 2,365 triệu đồng/tháng, cấp THPT có mức thu là 2,64 triệu đồng/tháng.

THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội) có mức thu học phí là 3,2 triệu đồng/tháng.