Hà Nội: Mức trông giữ học sinh ngoài giờ tối đa 12.000 đồng/giờ 27/11/2025 10:00

Sáng 27-11, tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Điểm đáng chú ý là TP lần đầu quy định mức trông giữ học sinh ngoài giờ tối đa 12.000 đồng/giờ, áp dụng từ năm học 2025-2026.

Nghị quyết áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các trường công lập chất lượng cao không thuộc phạm vi điều chỉnh.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Ảnh: VT

Theo nội dung được thông qua, hầu hết mức thu hiện hành được giữ nguyên. TP đồng thời bỏ hai dịch vụ: Học 2 buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức văn hóa.

Lý do là từ năm học 2025-2026, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT không cho phép các trường thu tiền học thêm. Ngoài ra, theo Chỉ thị 17 của Chính phủ, các trường THCS và THPT có đủ điều kiện phải tổ chức học 2 buổi/ngày nên việc thu phí nội dung này không còn phù hợp.

Dịch vụ duy nhất thuộc nhóm ngoài giờ chính khóa được giữ lại là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp tổ chức, mức thu dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy.

Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ được điều chỉnh thành dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em và học sinh ngoài giờ, bao gồm đón sớm và trả muộn nhưng không bao gồm tiền ăn. Đây là căn cứ để các trường tiểu học và THCS tổ chức trông học sinh theo nhu cầu phụ huynh, mức thu tối đa 12.000 đồng/giờ.

Các khoản thu khác như chăm sóc bán trú 235.000 đồng/tháng; trang thiết bị phục vụ bán trú 133.000 đồng/tháng tại bậc tiểu học và THCS; nước uống 16.000 đồng/tháng; xe đưa đón học sinh 10.000 đồng/km được giữ nguyên.

Theo nghị quyết, các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần để xây dựng dự toán và đề xuất mức thu cụ thể. Tất cả khoản thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện, thống nhất bởi ban giám hiệu và cơ quan quản lý như UBND phường, xã hoặc Sở GD&ĐT trước khi ban hành.

Nhà trường phải thu - chi đúng quy định và cung cấp đầy đủ chứng từ cho người nộp. Học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn được xem xét miễn, giảm.

Trong trường hợp tổ chức dạy học trực tuyến, các cơ sở giáo dục sẽ không triển khai các khoản thu theo nghị quyết này. Nếu phát sinh chênh lệch thu nhỏ hơn chi, trường phải tự cân đối từ nguồn hợp pháp khác, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ nguồn thu của học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, không bao gồm các trường công lập chất lượng cao.