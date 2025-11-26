Hà Nội thông qua bảng giá đất mới, khu ngoại thành tăng cao nhất tới 26% 26/11/2025 18:04

(PLO)- Chiều 26-11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo nghị quyết, bảng giá đất mới của Hà Nội được chia thành 17 khu vực, thay cho cách xác định theo ranh giới quận, huyện như trước đây.

Giá đất trung tâm Hoàn Kiếm vượt 702 triệu đồng/m2

Khu vực 1 – gồm các phường trong vành đai 1 – tiếp tục có mức giá cao nhất, trải rộng ở các địa bàn Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa và Hoàn Kiếm.

Giá đất ở vị trí 1 thuộc mặt đường một số tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm cũ được xác định cao nhất, vượt 702 triệu đồng/m².

Các tuyến phố áp dụng mức giá này gồm Bà Triệu (đoạn Hàng Khay – Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông – Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông – Lê Duẩn).

Ảnh: VT

Mức giá này tăng khoảng 2% so với bảng giá đất hiện hành. Trong khi đó, giá thấp nhất ở vị trí 1 của khu vực được ghi nhận tại phố Đồng Cổ, hơn 82 triệu đồng/m2.

Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm đạt hơn 255 triệu đồng/m2, cũng tăng 2%. Mức tăng chung 2% được áp dụng cho các khu vực còn lại trong nội đô, gồm khu vực trong vành đai 2, từ vành đai 2 đến vành đai 3, và các phường ngoài vành đai 3.

Ngoại thành có nơi tăng tới 26%

Giá đất tại các xã ngoại thành có mức điều chỉnh mạnh hơn. Khu vực 9 – gồm các xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn và An Khánh – ghi nhận mức tăng cao nhất, khoảng 26%.

Giá đất cao nhất tại khu vực này là 64,7 triệu đồng/m², áp dụng cho vị trí 1 trên quốc lộ 32 (đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba vào khu đô thị Kim Chung – Di Trạch). Bình quân giá đất vị trí 1 tại khu vực này đạt 30,4 triệu đồng/m², tăng từ mức 26,8 triệu đồng/m² hiện nay.

Một số khu vực ngoại thành Hà Nội có mức giá đất mới tăng cao nhất lên tới 26%. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Khu vực 7 (Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc) và khu vực 10 (12 xã thuộc Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên) đều tăng khoảng 25%.

Bảng giá đất mới sẽ là cơ sở để cơ quan nhà nước tính toán bồi thường khi thu hồi đất, xác định giá đất tái định cư, thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và điều chỉnh các loại phí, lệ phí liên quan.

Đáng chú ý, đối với người dân, nếu giao dịch bất động sản có giá thấp hơn bảng giá đất tối thiểu được công bố, cơ quan quản lý có thể xem xét tính hợp pháp của giao dịch. Trong mọi trường hợp, các khoản thuế và phí vẫn sẽ được tính theo mức giá tối thiểu trong bảng giá đất mới.