Hà Nội xây dựng bảng giá đất áp dụng từ 2026, khu vực trung tâm vượt 700 triệu đồng/m2 29/10/2025 11:32

(PLO)- Hà Nội đang tiến hành lấy ý kiến về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn, theo đó dự kiến giá đất tại khu vực trung tâm là hơn 700 triệu đồng/m 2 .

Sở NN&MT Hà Nội vừa có dự thảo tờ trình gửi UBND TP Hà Nội về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026, trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024 và các quy định mới của Chính phủ.

Giá đất cao nhất dự kiến hơn 700 triệu đồng/m2

Theo tờ trình, dự thảo bảng giá đất mới tại Hà Nội được chia thành 17 khu vực. Trong đó, khu vực 1 gồm 9 phường trung tâm như Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hai Bà Trưng - có 424 tuyến đường, phố được định giá.

Ở khu vực 1, giá đất ở cao nhất được đề xuất hơn 700 triệu đồng/m2, áp dụng cho các thửa giáp mặt tiền tại 8 tuyến phố đắt đỏ gồm: Bà Triệu (đoạn Hàng Khay - Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông - Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông - Lê Duẩn).

Một số tuyến phố trung tâm gần với hồ Hoàn Kiếm có mức giá dự kiến trên 700 triệu đồng/m2. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tuyến phố có giá thấp nhất trong khu vực này là đường Đồng Cổ, với hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm thủ đô theo bảng giá mới là 255,3 triệu đồng/m2.

Tại khu vực 2, gồm các phường Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Kim Liên, Đống Đa, Láng với 111 tuyến phố, mức giá cao nhất được ghi nhận tại đường Láng Hạ (đoạn từ phố Thái Hà đến đường Láng) với gần 320 triệu đồng/m2.

Giá thấp nhất trong khu vực này là ở đường Lĩnh Nam (đoạn Tam Trinh - Tân Khai) và đường Tân Khai, khoảng 70 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, bảng giá đề xuất áp dụng từ năm 2026 cho thấy mức tăng mạnh ở các xã ngoại thành.

Tại khu vực 9, gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn và An Khánh, giá đất được đề xuất tăng cao nhất tới 26%.

Trong nhóm này, mức giá cao nhất là tại quốc lộ 32, đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, đạt 64,7 triệu đồng/m2.

Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 là 30,4 triệu đồng/m², trong khi bảng giá hiện hành chỉ khoảng 26,8 triệu đồng/m².

Cơ sở để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế,…

Sở NN&MT Hà Nội khẳng định việc xây dựng bảng giá đất lần đầu nhằm thực hiện quy định tại Điều 158 và 159 của Luật Đất đai năm 2024.

Bảng giá đất sẽ là cơ sở quan trọng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, lệ phí, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, và nhiều nghĩa vụ tài chính khác của người sử dụng đất.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành các bảng giá đất cho các giai đoạn 2020 - 2024, tuy nhiên theo quy định mới, bảng giá phải được cập nhật hàng năm, phản ánh sát hơn giá thị trường. Việc xây dựng bảng giá lần này sẽ bảo đảm tính minh bạch, thống nhất, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định.

Công tác xây dựng bảng giá do Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Thương mại VIC thực hiện, trên cơ sở hợp đồng tư vấn được ký với Sở NN&MT.

Theo dự thảo báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn, việc xác định giá đất được thực hiện dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý, sử dụng đất của từng khu vực.

Các yếu tố như vị trí, hạ tầng giao thông, cấp điện, nước, quy hoạch xây dựng, hiện trạng môi trường, an ninh, thời hạn sử dụng đất và phong tục tập quán địa phương đều được xem xét khi xác định giá.

Bảng giá đất mới sẽ quy định cụ thể cho các loại đất gồm: đất ở, đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất), đất thương mại dịch vụ, đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất trong khu công nghệ cao.

Phạm vi áp dụng bảng giá đất bao gồm các trường hợp như: tính tiền sử dụng, tiền thuê đất, thuế chuyển nhượng, lệ phí trước bạ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính tiền bồi thường khi gây thiệt hại trong quản lý đất, hoặc xác định giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở NN&MT cho hay đơn vị tư vấn đề xuất áp dụng đồng thời ba phương pháp: so sánh trực tiếp, thu nhập và hệ số điều chỉnh giá đất. Các phương pháp này được quy định cụ thể trong Luật Đất đai 2024 và Nghị định 71/2024 của Chính phủ.