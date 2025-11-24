Bảng giá đất mới của Hà Nội: Một số ít khu vực tăng 20%

Sáng 24-11, tại hội nghị thông tin về kỳ họp thứ 28 (diễn ra từ ngày 26 đến 28-11), HĐND TP Hà Nội đã nêu những nội dung đáng chú ý liên quan đến dự thảo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2026.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga đã trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh việc TP chuẩn bị ban hành bảng giá đất mới.
Bà Nga cho hay, việc ban hành bảng giá đất mới thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của HĐND TP Hà Nội theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo bảng giá đất, thuê đơn vị tư vấn và lựa chọn phương pháp định giá theo đúng Luật Đất đai.
Dự thảo cũng đã được công khai để lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Vào sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung của dự thảo Nghị quyết.
Theo báo cáo trình HĐND TP Hà Nội, bảng giá đất lần này được chia theo 17 khu vực, áp dụng cho ba loại đất: Đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp.
Theo bà Nga, đối với đất ở, khi chia theo 17 khu vực, phần lớn mức giá gần như không thay đổi so với bảng giá hiện hành.
“Một số khu vực tăng hơn 20% như phản ánh của cử tri, nhưng chỉ chiếm rất ít; còn lại chủ yếu tăng 2–3%. Đối với đất thương mại dịch vụ, nhiều nơi chỉ tăng 7–8%. Đất nông nghiệp cơ bản giữ nguyên”, bà Nga nói.
Về phương pháp định giá, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Hà Nội cho hay đơn vị tư vấn đã lựa chọn một trong ba phương pháp theo luật định, đồng thời tham khảo yếu tố so sánh, phân tích tác động, loại trừ biến động bất thường để bảo đảm phù hợp, kể cả yếu tố trượt giá.
“Nhìn chung, mức điều chỉnh lần này không quá đột biến. Đất nông nghiệp phục vụ sản xuất và các dự án thu hồi đất hầu như không tăng. Chỉ một số tuyến đường được đầu tư mở rộng, giá giao dịch tăng cao theo dữ liệu từ Văn phòng đăng ký đất đai và văn phòng công chứng nên phải điều chỉnh để tiệm cận giá thị trường theo luật”, bà Nga nói.
Bà Nga cũng cho hay, ngay trong chiều nay, 24-11, Ban Kinh tế – Ngân sách sẽ tổ chức cuộc họp để thẩm tra chính thức nội dung này.
“Ban sẽ đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục giải trình, bổ sung theo góp ý của người dân và phản biện của MTTQ để bảo đảm bảng giá đất vừa đúng pháp luật, vừa không gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống người dân”, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.
Theo tờ trình dự thảo bảng giá đất mới tại Hà Nội được chia thành 17 khu vực. Cụ thể:
- Khu vực 1 gồm 9 phường trung tâm: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam và Hai Bà Trưng - có 424 tuyến đường, phố được định giá.
Ở khu vực 1, giá đất ở cao nhất được đề xuất hơn 700 triệu đồng/m2, áp dụng cho các thửa giáp mặt tiền tại 8 tuyến phố đắt đỏ: Bà Triệu (đoạn Hàng Khay - Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn Lê Thánh Tông - Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông - Lê Duẩn).
Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm thủ đô theo bảng giá mới là 255,3 triệu đồng/m2.
- Khu vực 2 gồm các phường Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Kim Liên, Đống Đa, Láng với 111 tuyến phố, mức giá cao nhất được ghi nhận tại đường Láng Hạ (đoạn từ phố Thái Hà đến đường Láng) với gần 320 triệu đồng/m2.
Giá thấp nhất trong khu vực này là ở đường Lĩnh Nam (đoạn Tam Trinh - Tân Khai) và đường Tân Khai, khoảng 70 triệu đồng/m2.
Đáng chú ý, bảng giá đề xuất áp dụng từ năm 2026 cho thấy mức tăng mạnh ở các xã ngoại thành. Cụ thể, tại khu vực 9, gồm 7 xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn và An Khánh, giá đất được đề xuất tăng cao nhất tới 26%.
Trong nhóm này, mức giá cao nhất là tại quốc lộ 32, đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (64,7 triệu đồng/m2). Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 là 30,4 triệu đồng/m2, trong khi bảng giá hiện hành chỉ khoảng 26,8 triệu đồng/m2.