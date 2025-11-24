Bảng giá đất mới của Hà Nội: Một số ít khu vực tăng 20% 24/11/2025 12:35

(PLO)- Theo bảng giá đất sắp ban hành của Hà Nội, chỉ có một số rất ít khu vực tăng hơn 20%, còn lại chủ yếu tăng 2-3%, đất nông nghiệp cơ bản giữ nguyên.

Sáng 24-11, tại hội nghị thông tin về kỳ họp thứ 28 (diễn ra từ ngày 26 đến 28-11), HĐND TP Hà Nội đã nêu những nội dung đáng chú ý liên quan đến dự thảo bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga đã trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh việc TP chuẩn bị ban hành bảng giá đất mới.

Bà Nga cho hay, việc ban hành bảng giá đất mới thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của HĐND TP Hà Nội theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo bảng giá đất, thuê đơn vị tư vấn và lựa chọn phương pháp định giá theo đúng Luật Đất đai.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Dự thảo cũng đã được công khai để lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Vào sáng nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Theo báo cáo trình HĐND TP Hà Nội, bảng giá đất lần này được chia theo 17 khu vực, áp dụng cho ba loại đất: Đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp.

Theo bà Nga, đối với đất ở, khi chia theo 17 khu vực, phần lớn mức giá gần như không thay đổi so với bảng giá hiện hành.

“Một số khu vực tăng hơn 20% như phản ánh của cử tri, nhưng chỉ chiếm rất ít; còn lại chủ yếu tăng 2–3%. Đối với đất thương mại dịch vụ, nhiều nơi chỉ tăng 7–8%. Đất nông nghiệp cơ bản giữ nguyên”, bà Nga nói.

Về phương pháp định giá, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Hà Nội cho hay đơn vị tư vấn đã lựa chọn một trong ba phương pháp theo luật định, đồng thời tham khảo yếu tố so sánh, phân tích tác động, loại trừ biến động bất thường để bảo đảm phù hợp, kể cả yếu tố trượt giá.

“Nhìn chung, mức điều chỉnh lần này không quá đột biến. Đất nông nghiệp phục vụ sản xuất và các dự án thu hồi đất hầu như không tăng. Chỉ một số tuyến đường được đầu tư mở rộng, giá giao dịch tăng cao theo dữ liệu từ Văn phòng đăng ký đất đai và văn phòng công chứng nên phải điều chỉnh để tiệm cận giá thị trường theo luật”, bà Nga nói.

Bà Nga cũng cho hay, ngay trong chiều nay, 24-11, Ban Kinh tế – Ngân sách sẽ tổ chức cuộc họp để thẩm tra chính thức nội dung này.

“Ban sẽ đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục giải trình, bổ sung theo góp ý của người dân và phản biện của MTTQ để bảo đảm bảng giá đất vừa đúng pháp luật, vừa không gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống người dân”, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.