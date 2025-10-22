Hàng ngàn hộ dân ngóng chờ bảng giá đất bồi thường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương 22/10/2025 09:30

(PLO)- Hơn 2.500 hộ dân tại Lâm Đồng sẵn sàng bàn giao đất thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, hiện chỉ còn chờ bảng giá bồi thường chính thức được công bố để sớm yên tâm ổn định cuộc sống.

Mong sớm có bảng giá đất từng ngày

Từ ngày khởi công cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương cuối tháng 6-2025 tới nay, công tác kiểm đếm hiện trạng, đo đạc diện tích đất, cây trồng, nhà cửa trên đất để tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với hàng ngàn hộ dân đang được Lâm Đồng triển khai khẩn trương.

Ghi nhận của PV từ các khu dân cư cũng như khu vực đô thị, nơi có đường cao tốc dự kiến đi qua đâu đâu cũng nghe người dân bàn chuyện về bảng giá đất.

Đơn vị chức năng gấp rút đo đạc, kiểm đếm diện tích thu hồi đất phục vụ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tại xã Di Linh. Ảnh: CHÍNH PHONG

Tại xã Di Linh, nơi có hơn 12,6km cao tốc đi qua, công tác kiểm kê theo ghi nhận đã gần hoàn tất. Nhiều hộ dân cho biết, họ đồng thuận chủ trương, hợp tác tốt với chính quyền, đơn vị đo đạc nhưng nỗi băn khoăn lớn nhất hiện nay là chưa có giá đất cụ thể.

“Chúng tôi đã ký biên bản kiểm đếm, kê khai đầy đủ tài sản. Giờ chỉ mong Nhà nước sớm ban hành giá bồi thường”, chị Ôn Thị Thanh Tuyền, thôn Tân Châu 7, xã Di Linh chia sẻ.

Tương tự, anh Lê Công Tài ở khu vực trên nói rằng gia đình anh có hơn 300m² đất ở của gia đình nằm trong phạm vi thu hồi đã kiểm kê, đo đạc xong.

“Nhà tôi nằm sát tuyến cao tốc, sẽ bị giải tỏa toàn bộ. Mấy tháng nay phải dừng kế hoạch sửa nhà, không dám đầu tư thêm vì không biết đền bù bao nhiêu. Chỉ mong tỉnh sớm công bố giá để người dân còn chủ động”, anh nói.

Theo ghi nhận, tại các xã khác như Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, tình hình cũng tương tự. Người dân đã hợp tác rất tốt với các đơn vị đo đạc, kiểm kê song ai cũng ngóng chờ thông tin chính thức về giá đất bồi thường, yếu tố then chốt để công tác thu hồi, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng.

Nhiều hộ dân trong diện thu hồi đất làm cao tốc tại đây cho biết, hầu hết diện tích đất thu hồi là đất nông nghiệp, trong đó khoảng 90% diện tích trồng cà phê. Hơn một năm qua, giá cà phê tăng kỷ lục nên giá đất cũng vì thế nhích lên nhẹ, giao động từ 4 tới 5 tỉ đồng/ha tùy vị trí. Do đó, mong muốn chung của bà con phản ánh là chính quyền cần sớm có mức giá sát với giá thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thành, thôn Tân Nghĩa, xã Bảo Thuận mong muốn địa phương sớm có bảng giá đất cụ thể

Ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã Bảo Thuận có đất thuộc diện thu hồi chia sẻ: “Bà con đều mong sớm biết giá đất để tính toán câu chuyện kinh tế của gia đình nên cơ quan chức năng cần làm nhanh để người dân chủ động hơn. Đất nông nghiệp cây ngắn ngày, vườn cây lâu năm hay đất ở đều có giá trị khác nhau, nếu tính sát giá thị trường thì dân đồng thuận ngay.”

Chưa giải ngân được đồng vốn nào

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, toàn tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài gần 74km, ảnh hưởng đến 2.536 hộ dân trên địa bàn phường 1 Bảo Lộc và các xã Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội, Hiệp Thạnh với tổng diện tích thu hồi khoảng gần 600ha.

Người dân hầu hết đồng thuận, phối hợp với đơn vị chức năng kiểm đếm, đo đạc đất thu hồi thuộc dự án cao tốc Bảo Lộc - LIên Khương.

Qua hơn 3 tháng triển khai, công tác kiểm kê, thu hồi đất phục vụ dự án đã ở giai đoạn chuẩn bị hoàn tất kiểm đếm, chờ công bố bảng giá đất cụ thể để chi trả bồi thường. Tính đến tháng 10-2025, công tác đo đạc, kiểm kê hiện trạng, xác định nguồn gốc đất đã đạt hơn 90% khối lượng. Tuy vậy, tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn phụ thuộc nhiều vào việc ban hành bảng giá đất cụ thể cho từng khu vực.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết, khó khăn hiện nay là tỉ lệ số thửa biến động khá nhiều nên phải đo đạc lại mất rất nhiều thời gian. Đơn cử như tại xã Di Linh số thửa biến động lên tới 191hộ/509 hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, còn một số cây trồng chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đơn giá bồi thường nên chưa có cơ sở áp giá lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Các đơn vị đo đạc hiện trạng, vật kiến trúc để kê khai công trình tại thôn Tân Nghĩa, xã Bảo Thuận phục vụ dự án cao tốc

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, thực tế kiểm kê tài sản còn ghi nhận nhiều người dân áp dụng làm mô hình trồng cà phê đa thân (mỗi hố trồng nhiều thân) như tại xã Hòa Ninh, Di Linh nên cũng phải tính toán, đề xuất phương án đền bù hỗ trợ dân thoả đáng.

Trong khi đó, báo cáo từ Sở Tài chính tỉnh tới trung tuần tháng 10, cùng với dự án thành phần đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương vẫn chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Trước tình hình trên, tại các buổi làm việc mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhiều lần nhấn mạnh: “Công tác xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện nhanh nhưng chặt chẽ, đúng pháp lý, đảm bảo công bằng và thuận lợi nhất cho người dân sau di dời.”

Ông Mười cũng yêu cầu các địa phương phải công khai toàn bộ phương án, lắng nghe ý kiến dân, xử lý kịp thời những phản ánh phát sinh trong quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường nhân lực để đẩy nhanh việc xác định nguồn gốc đất, xây dựng giá đất cụ thể.