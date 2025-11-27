Hà Nội trợ cấp 650.000 đồng/tháng cho người trên 75 tuổi không có lương hưu 27/11/2025 10:02

(PLO)- Từ năm 2026, Hà Nội sẽ trợ cấp 650.000 đồng/tháng người trên 75 tuổi không có lương hưu, cao hơn mức chuẩn do Chính phủ quy định 150.000 đồng/tháng.

Sáng ngày 27-11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.

Theo nghị quyết, chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 650.000 đồng/tháng và làm căn cứ để chi trả cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021 và nhóm đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025.

Mức chuẩn mới cũng được dùng để xác định hàng loạt chính sách kèm theo như mức trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chăm sóc – nuôi dưỡng tại cộng đồng, trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập của TP.

Nghị quyết nêu rõ trường hợp một đối tượng thuộc nhiều diện hưởng trợ cấp theo các hệ số khác nhau thì chỉ được nhận một mức cao nhất. Khi Trung ương điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn thì Hà Nội sẽ áp dụng theo mức của Trung ương.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của TP Hà Nội. Ảnh: VT

Nghị quyết cũng bổ sung nhóm người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025 vào diện áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội của Hà Nội. Nhóm này sẽ được nhận quà Tết như các đối tượng chính sách đặc thù khác.

Theo Nghị định 176/2025, từ 1-7-2025, công dân từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Các đối tượng người cao tuổi đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 20 nếu đủ điều kiện sẽ chuyển sang chế độ hưu trí xã hội; Nghị định 20 hết hiệu lực từ ngày này.

Hiện toàn TP Hà Nội có 282.689 người đang hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng, gồm: 119.679 người thuộc diện bảo trợ xã hội; 84.371 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội; 78.639 người sẽ bắt đầu hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 7-2025.

Ngoài ra, có 3.117 người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Với mức chuẩn mới, tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến hơn 2.406 tỷ đồng/năm.

Trong đó: Kinh phí chi theo mức chuẩn 650.000 đồng là 199,242 tỷ đồng/tháng, tăng gần 46 tỷ đồng/tháng so với hiện nay; Trợ cấp xã hội tại cộng đồng: hơn 85,55 tỷ đồng/tháng (tăng 42,82 tỷ đồng);

Trợ cấp nuôi dưỡng tại cơ sở: 7,95 tỷ đồng/tháng (tăng 1,8 tỷ đồng); Hỗ trợ chi phí mai táng: hơn 4,97 tỷ đồng/tháng (tăng 1,147 tỷ đồng); Kinh phí dự kiến để tặng quà Tết cho nhóm từ 75 đến dưới 80 tuổi là khoảng 15,638 tỷ đồng/năm.