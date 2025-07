Kết thúc giải Bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN: CAND Việt Nam II lên ngôi vô địch 16/07/2025 10:53

CAND Việt Nam II đã lên ngôi vô địch khi đánh bại Campuchia 4-0 trong trận chung kết giải Bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN.

Bốn bàn thắng của CAND Việt Nam II do công Như Tuấn, Đức Nam, Mạnh Duy và Đức Phú lần lượt ghi vào lưới đội Cảnh sát Campuchia.

Hai đội thua ở bán kết là Đông Timor và Thái Lan đồng hạng ba.

Đội vô địch giải là CAND Việt Nam II đã nhận cúp, cờ, HCV và giải thưởng 30 ngàn USD. Á quân Campuchia nhận HCB và 15 ngàn USD. Hai đội đồng hạng ba gồm Đông Timor và Thái Lan được trao HCĐ và 5 ngàn USD.

Hai đội đồng hạng ba Thái Lan và Đông Timor trên bục nhận HCĐ. Ảnh:VFF

Trận chung kết giữa CAND Việt Nam II và Campuchia có nhiều lãnh đạo ngành đến dự khán trận đấu.

Tới dự khán trận đấu có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Hải Bình – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đội CAND Việt Nam II nhận Cúp cùng bộ HCV cho ngôi vô địch. Ảnh:VFF

Cùng dự còn có lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; lãnh đạo Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam; lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Đại diện LĐBĐ Việt Nam dự khán trận đấu có ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký.

Ngay sau trận chung kết là lễ bế mạc giải đấu. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh – Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an thay mặt ban tổ chức ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN và Australia đối với giải thi đấu năm nay; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các Ban, Bộ ngành TW và Bộ Công an đối với công tác tổ chức Giải;

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cũng gửi lời cảm ơn các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công An nhân dân, các doanh nghiệp đã đồng hành, tài trợ; cảm ơn các Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam đã quan tâm, ủng hộ Giải; cảm ơn Ban tổ chức, đội ngũ trọng tài đã làm việc trách nhiệm, hiệu quả; cảm ơn quý vị khán giả trong và ngoài nước đã theo dõi và cổ vũ nhiệt thành cho các trận đấu.

Thay mặt ban tổ chức giải, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh bày tỏ mong muốn, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN sẽ là hoạt động thường niên được diễn ra luân phiên ở từng quốc gia; thông qua hoạt động giao lưu thể thao, sẽ là cầu nối để lực lượng Công an, Cảnh sát các nước ASEAN không ngừng kết nối, tăng cường hợp tác chặt chẽ trong đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia; góp phần vào việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ CÔNG AN, CẢNH SÁT ASEAN MỞ RỘNG 2025

Vô địch: CAND Việt Nam II

Á quân: Campuchia

Đồng Hạng Ba: Timor Leste và Thái Lan

Giải Phong cách: Lào

Vua phá lưới: Trần Đức Nam (8 bàn) – CAND Việt Nam II

Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Đức Nam – CAND Việt Nam II

Thủ môn xuất sắc nhất: Nattawoot Saengdara (Thái Lan)