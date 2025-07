Khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 10/07/2025 10:08

(PLO)- Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tối 9-7, lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Gần 10.000 khán giả có mặt theo dõi sự kiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có mặt tại sự kiện.

Phần mở màn chương trình là tiết mục Trống hội kết hợp múa lân, sư, rồng, với chủ đề Khát vọng tỏa sáng, do gần 600 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện.

Tiết mục được dàn dựng công phu, tạo không khí hào hùng và đậm bản sắc Việt Nam, thu hút sự chú ý của khán giả tại sân Hàng Đẫy.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi bật cũng góp mặt trong chương trình nghệ thuật. Ca sĩ Võ Hạ Trâm xuất hiện với trang phục đầm sequin, biểu diễn cùng ca sĩ Đông Hùng trong bản mashup ba ca khúc Đường chúng ta đi, Nối vòng tay lớn và Unstoppable.

Nhóm nhạc OPlus trình diễn mashup Tôi yêu bóng đá – The Cup of Life. Sau đó, các nghệ sĩ Kim Long (Nhà hát Ca múa nhạc CAND), Đông Hùng, Võ Hạ Trâm và nhóm OPlus cùng biểu diễn tiết mục Heal the world - Let’s Shine - Đường đến ngày vinh quang, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa sân khấu.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ban tổ chức, chương trình nghệ thuật truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa lực lượng công an, cảnh sát trong khu vực. Các yếu tố trình chiếu như laser mapping, sân khấu di động, hiệu ứng ánh sáng 360 độ được sử dụng trong toàn bộ chương trình.

Lễ khai mạc khép lại sau hơn một giờ, trước khi diễn ra trận đấu mở màn giữa Công an Nhân dân Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Gần 600 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an cũng tham gia trình diễn.

Trong phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB – đại diện đơn vị tài trợ chính, cho biết: “SHB và T&T vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025, một sự kiện thể thao đặc biệt, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác và khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển”.

Chương trình được mở màn hoành tráng, mãn nhãn.

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 15-7, là hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giải do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB là đơn vị đồng hành và tài trợ.

Chủ nhà của giải là hai đội CAND Việt Nam I và CAND Việt Nam II. Có năm nước ASEAN cử đội tham dự: Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và một đội ngoài khối là Australia (thành viên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á).

Phần thưởng cho đội vô địch là 30.000 USD, đội á quân nhận 15.000 USD và hai đội đồng hạng ba nhận 5.000 USD mỗi đội.