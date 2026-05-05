Cảnh sát băng rừng, leo núi tiếp cận thi thể người đàn ông cạnh núi Bảy Tầng 05/05/2026 09:48

(PLO)- Thi thể người đàn ông đang phân hủy nặng được phát hiện tại ngọn núi không tên, cạnh núi Bảy Tầng, xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng).

Sáng 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm giám định pháp y tỉnh, Công an xã Tân Lập tổ chức leo lên ngọn núi không tên, bên cạnh núi Bảy Tầng để tiếp cận hiện trường nơi vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy nặng.

Các lực lượng tập kết chuẩn bị leo núi tiếp cận hiện trường. Ảnh: PĐ

Trước đó, vào ngày 2-5, một người đi bắt ong trên núi (chưa rõ nhân thân) cho người dân địa phương biết vừa phát hiện trên ngọn núi không tên cạnh núi Bảy Tầng có thi thể một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo trên cây, cạnh các vách đá. Tuy nhiên người này sau đó đã rời đi mà không cho biết cụ thể vị trí.

Đội cứu thương 0 đồng La Gi mang theo cáng để đưa thi thể nạn nhân xuống núi.

Từ ngày 2-5 Công an xã Tân Lập phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức nhiều đoàn leo núi tìm kiếm. Sau đó, phát hiện phía dưới chân núi có một xe máy cũ không có biển số, nghi vấn có liên quan nên các lực lượng đã khoanh vùng tìm kiếm và đến chiều tối 4-5 thì xác định vị trí người đàn ông tử vong.

Thi thể đang phân hủy nặng, cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi, không có giấy tờ tùy thân.

Các lực lượng leo núi tiếp cận hiện trường. Ảnh PĐ

Theo dự kiến, sau khi đến hiện trường phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường và di chuyển thi thể người đàn ông xuống núi để giám định tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.