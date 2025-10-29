Cảnh sát biển kiên quyết ngăn chặn hành tàu cá vi phạm để gỡ bỏ 'thẻ vàng' IUU 29/10/2025 11:33

(PLO)- Biên đội 2 do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì chỉ huy tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển được phân công, kiên quyết “tuyên chiến” với các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Tối 28-10, tại phường Phước Thắng, TP.HCM, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho các lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng; thủ trưởng Hải đoàn Biên phòng 18, Chi đội Kiểm ngư số 2 và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch Biên đội 2 gồm ba tàu, trong đó hai tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và một tàu của Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng.

Biên đội do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì chỉ huy tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển được phân công; triển khai đồng bộ các biện pháp quan sát, trinh sát, không để sót, lọt mục tiêu, nhất là đối với các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá có dấu hiệu nghi vấn, hoạt động sai tuyến, mất kết nối VMS hoặc vi phạm “3 không”; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển trong xử lý tàu cá vi phạm; thực hiện nghiêm quy trình thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác.

Kiên quyết “tuyên chiến” với các hành vi vi phạm khai thác IUU, góp phần tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng vi phạm trước khi Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra lần thứ năm, quyết tâm góp phần cùng toàn hệ thống chính trị gỡ bỏ “thẻ vàng” trong năm 2025.

Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định pháp luật, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định pháp luật, xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam; đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện công tác chuẩn bị về con người, phương tiện, trang bị; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đúng kế hoạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm, các tàu và đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả hàng ngày để lãnh đạo, chỉ huy các cấp kịp thời nắm bắt, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn.

Kết thúc đợt cao điểm, các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá khách quan, minh bạch kết quả thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra sai sót, bỏ lọt vi phạm.

Đợt cao điểm chống khai thác IUU của là hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị kiên quyết gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, vì một vùng biển Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển và bền vững.