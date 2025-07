Cảnh sát Cơ động TP Huế kịp thời ngăn chặn cô gái định nhảy cầu tự tử 19/07/2025 20:44

Tối 19-7, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nữ sinh viên có ý định nhảy cầu tự tử.

Cảnh sát Cơ động TP Huế kịp thời ngăn chặn cô gái định nhảy cầu tự tử.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra đêm trên cầu Dã Viên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Huế do Thiếu tá Trần Hữu Luận làm tổ trưởng đã phát hiện một phụ nữ đứng sát lan can cầu với biểu hiện bất ổn tâm lý. Qua quan sát, các chiến sĩ nhận định người này có ý định nhảy cầu.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, khéo léo thuyết phục và kịp thời khống chế, đưa người phụ nữ về vị trí an toàn, ngăn chặn một vụ việc nguy hiểm có thể xảy ra.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ được xác định tên là N (24 tuổi, tỉnh Quảng Trị) hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Huế.

Sau khi ổn định tình hình, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Phú Xuân và tổ công tác 1311 tiếp tục hỗ trợ tâm lý và liên hệ với người thân. Đến 3 giờ 11 phút cùng ngày, gia đình đã có mặt để đưa N về nhà.