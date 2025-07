Carlos Alcaraz thoát hiểm trước lão tướng Fogini 01/07/2025 11:48

Alcaraz thắng chật vật tại vòng 1 Wimbledon 2025. Ảnh: ATP

Trong ngày khai mạc nóng nhất lịch sử giải đấu trên mặt sân cỏ, nhiệt độ tại All England Club đã vượt ngưỡng 32 độ C, phá kỷ lục trước đó được ghi nhận 29,3 độ C được thiết lập vào năm 2001.

Carlos Alcaraz thoát hiểm khi phải căng sức để đánh bại tay vợt 38 tuổi Fognini 7-5, 6-7 (5/7), 7-5, 2-6, 6-1 sau 4 giờ 37 phút thi đấu trên sân Trung tâm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Roger Federer thắng sát nút Alejandro Falla vào năm 2010, một đương kim vô địch Wimbledon bị kéo đến set thứ năm ngay ở vòng 1.

Khác xa với phong độ mà đã thể hiện trong chiến thắng ngoạn mục kéo dài 5 giờ 30 phút trước tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner giành chức vô địch tại Roland-Garros, Alcaraz không đạt được phong độ tốt nhất trong trận ra mắt Wimbledon 2025.

Carlos Alcaraz thoát hiểm chia sẻ: “Tôi không hiểu sao đây lại là lần cuối cùng của Fabio ở Wimbledon bởi anh ấy vẫn chơi rất tốt. Lần đầu tiên ra sân Trung tâm ở một giải Grand Slam luôn rất khó khăn, đặc biệt là tại Wimbledon. Tôi chỉ cố gắng thi đấu tốt nhất, nhưng rõ ràng tôi vẫn có thể chơi tốt hơn”.

Trong trận đấu, Alcaraz đã chạy đến giúp đỡ một khán giả bị ngất trên khán đài, đưa nước cho người phụ nữ trước khi các nhân viên y tế kịp thời đến hỗ trợ.

Trong 18 lần tham dự, Alcaraz chưa từng để thua tại vòng 1 của Grand Slam, sẽ gặp tay vợt chủ nhà Oliver Tarvet ở vòng hai. Tay vợt người Tây Ban Nha đang hướng tới danh hiệu Wimbledon thứ 3 liên tiếp, để “bước vào ngôi đền của các huyền thoại” như Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer và Novak Djokovic.

So với lão tướng 38 tuổi, hạt giống số 2 Alcaraz chỉ mới 22 tuổi nhưng đã 5 lần vô địch Grand Slam. Bao gồm chức vô địch gần đây nhất tại giải quần vợt Pháp mở rộng, hiện đang có chuỗi 19 trận thắng liên tiếp, tốt nhất trong sự nghiệp của anh.

Bên kia lưới, Fognini chưa bao giờ vượt qua vòng 3 tại All England Club trong 15 lần tham dự. Anh cũng chưa lần nào lọt vào tứ kết Grand Slam ngoại trừ Pháp mở rộng 2011. Và trước cuộc chạm trán Alcaraz, Fognini có thứ hạng 138 và toàn thua 6 trận trong năm nay.

Nhận định Carlos Alcaraz thoát hiểm ngoạn mục bởi trận này anh đã mắc tới 9 lỗi giao bóng kép, đối mặt với 21 điểm break cực kỳ khó tin. Cùng với đó, tay vợt số 2 thế giới cũng mắc 62 lỗi tự đánh hỏng trong khi chỉ thực hiện được 52 cú winner.

May mắn thoát hiểm trước sức nóng gay gắt trong ngày khai mạc, tay vợt số 2 thế giới Alcaraz sẽ chạm trán đối thủ hạng 733 thế giới Oliver Tarvet (Anh) tại vòng 2.